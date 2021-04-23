Що трапиться з організмом, якщо не спати 36 годин: фото до та після

Відповідь на це питання вирішили знайти блогери Грег і Мітч з каналу AsapSCIENCE. В рамках експерименту хлопці не спали впродовж 36 годин. Щоб порівняти свій вигляд до та після, кожні 6 годин вони робили нове фото.

Читайте також Блогер дізнався, що трапиться з тілом, якщо з'їсти 10 000 калорій за добу

Вчені точно не знають, чому ми виглядаємо так дивно, якщо ми недоспали, – говорить Грег, посилаючись на найпопулярніші теорії.

Перша теорія говорить, що під час недосипу у нас ослаблена імунна система, тобто ми більше схильні до нещасних випадків або хвороб. Коли цей стан проявляється на обличчі, люди, які нас оточують, отримують сигнал про підвищену небезпеку для свого організму. Друга теорія говорить, що дефіцит сну робить нас песимістичними та ускладнює виявлення емоцій.

36 годин без сну

Грег і Мітч прокинулися о 8 ранку, щоб провести звичний робочий день. Єдиний ранковий нюанс полягав у відсутності кави. Кофеїн та будь-які стимулятори були заборонені протягом всього експерименту.

Перші симптоми недосипу проявилися в Грега на 10-ій годині без сну, Мітч відчув зниження когнітивних функцій аж о 4-ій ранку (під час 14-ї години експерименту):

Кожного разу, коли ви намагаєтесь щось дізнатись або запам'ятати, гіпокамп підхоплює інформацію та обробляє її для вас. Утім, коли науковці проаналізували скани мозку людей, які не висипалися, вони помітили, що гіпокамп зазвичай "вимкнений". Крім того, білки, необхідні для повноцінного взаємозв'язку нейронів, перестають працювати, коли ви перевтомлюєтесь.

Зі сходом сонця хлопці знов відчули легкий підйом енергії. Це пов'язано з бажанням організму відновити свої добові ритми.

Коли сонце сходить, тіло починає виробляти гормони, які синхронізуються з денним світлом, – пояснює Мітч.

Однак друге дихання є тимчасовим. Рівень аденозину підіймається вище норми, а недосип починає проявлятися на обличчях.

Наприкінці експерименту обидва хлопці виглядають втомленими. Особливо сильно змінилася ділянка навколо очей.



36 годин без сну / фото AsapSCIENCE



36 годин без сну / фото AsapSCIENCE

Ми не спали 36 годин – ось, як це змінило наші обличчя – Відео з каналу AsapSCIENCE

Висновок експерименту досить простий: отримання достатньої кількості сну необхідне для повноцінного відновлення організму.