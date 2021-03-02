Що трапиться з організмом, якщо відмовитися від молочних продуктів

Відмова від молочних продуктів має ряд переваг та недоліків для організму. У вас покращиться стан шкіри та пройде здуття живота, проте водночас в організмі гірше засвоюватимуться поживні речовини, що може призвести до погіршення імунітету.

Думаєте про відмову від молока та сиру? Врахуйте, що більшість дієтологів не рекомендують відмовлятися від цілої групи продуктів без вагомих причин, наприклад алергії. Кожна група забезпечує нас унікальними життєво важливими поживними речовинами, які насичують організм енергією та допомагають йому краще виконувати свої функції.

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Однак, якщо ви все ж наважилися на відмову, ознайомтеся з потенційними реакціями організму. Детальніше про них розповіла Фріда Харджу-Вестман, дієтологиня оздоровчого додатка Lifesum.

Менше головного болю



Ферментований сир провокує мігрень / Фото Pexels

Головний біль може виникати через тирамін, який міститься в ферментованих сирах. Якщо ви з тих, хто не уявляє життя без сиру, а впродовж дня вас тривожить мігрень, ймовірно, причина саме в реакції на цей алкалоїд.

Але є й зворотня сторона:

Молочні продукти містять важливий вітамін В2, дефіцит якого також пов'язаний з виникненням мігрені. Якщо ви вирішили відмовитися від молочних продуктів, переконайтесь, що у вас не виникне дефіциту В2. Для цього додайте у свій раціон гриби, мигдаль та шпинат.

Зникне здуття живота

Згідно з даними Національної медичної бібліотеки США, 65% населення світу має проблеми з перетравлюванням молока.

Це пов'язано з браком лактази – ферменту, необхідного для правильного засвоєння коров'ячого молока. Якщо ви виключаєте молочні продукти зі свого раціону, то можете виявити, що ваше травлення покращується, а постійне здуття живота поступово проходить.

Відмова може погіршити стан кишечника



Пробіотики необхідні для нормального функціонування ШКТ / Фото Pexels

Поліпшене травлення – це один фактор, але він не гарантує абсолютного відновлення шлунково-кишкового тракту.

Травний тракт містить багато видів бактерій, серед них як хороші, так і шкідливі. Скорочуючи вживання молочних продуктів, зокрема грецького йогурту та кефіру, ми позбавляємося від натуральних джерел пробіотиків, які покращують стан кишечника. Тож, якщо ви прагнете повністю касувати вживання молочних продуктів, замініть йогурт на безлактозний, який все ще містить активні культури. Якщо ви виключаєте й цей варіант – подумайте про прийом пробіотичних таблеток.

Потенційний дефіцит поживних речовин

Без молочних продуктів важко витримати баланс жирів, білків та вуглеводів та продумати раціон так, щоб ви завжди отримували якомога більше різної їжі.

Білок необхідний для нарощування м'язів та допомагає вашим органам і кісткам нормально функціонувати – пояснює експерт, – Звісно, це не катастрофа, оскільки інші харчові продукти можуть забезпечити добову норму білка. Втім, вам варто потурбуватися, щоб у ваш раціон входили такі продукти як кіноа та мигдаль

Крім цього молочні продукти багаті на кальцій і вітамін D, тому, якщо ви вирішите виключити цю групу зі свого раціону, вам слід переконатись, що у вас не виникне дефіциту поживних речовин.

Обов’язково їжте жирну рибу, наприклад сардини, вона є хорошим джерелом кальцію, а також перейдіть на рослинне молоко, збагачене вітаміном D і кальцієм.

Ослаблення імунної системи

З відмовою від молочних продуктів настає ослаблення імунітету. На думку Фріди, така реакція зумовлена браком вітаміну B12, який зазвичай міститься в молочних продуктах і допомагає регулювати імунну систему.

Якщо вам не вистачає В12, ви можете зіткнутися зі слабкістю, швидкою втомою та сонливістю. Тож, відмовлятися від молока, додайте в раціон інші продукти, багаті цим вітаміном або ж проконсультуйтеся з лікарем щодо прийому добавок.

Покращиться стан шкіри



Користь відмови від молочних продуктів / Фото Pexels

Ви могли чути про те, що виключення молочних продуктів може покращити стан вашої шкіри.

Коров'яче молоко містить гормони, які вступають в реакцію з людськими гормонами. Цей процес активізує підсилене вироблення шкірного сала на поверхні шкіри, що призводить до закупорювання пор. Але пам’ятайте, що для підтримки здорової шкіри все одно необхідна збалансована дієта з достатньою кількістю поживних речовин.

У вас з'явиться більше сил та енергії

Коли ви вживаєте молочні продукти, легко зловживати вершковим маслом, сиром, піцою та морозивом.

З відмовою від молочних продуктів приходять нові звички. Вже за кілька днів, ви навчитеся ретельніше продумувати їжу, яку плануєте їсти. Для боротьби з нестачею кальцію у вашому раціоні з'явиться шпинат, капуста та біла квасоля. Щоб заповнити потребу в В12, ви вживатимете рибу та печінку. Ваш раціон буде наповнений більшою кількістю поживних речовин, що позитивно вплине на вашу активність.

У вас відновиться емоційна стабільність



Вам доведеться відмовитися від фаст-фуду / Фото Pexels

Через велику кількість гормонів, таких як естроген і прогестерон, що містяться в коров'ячому молоці, ваше тіло реагує на молочні продукти різкими перепадами настрою.

Цей симптом проходить, коли ви виключаєте з раціону молочні продукти.

Вас чекає сидром відміни

Якщо ваше тіло звикло споживати молочні продукти, слід очікувати, що у вас можуть виникнути симптоми абстиненції. Протягом кількох днів ви будете більш втомлені, ніж зазвичай та навіть зіткнетеся з безсонням.

Однак вже за кілька тижнів негативні наслідки пройдуть, тіло – звикне до нового режиму харчування, а вам, можливо, більше ніколи не захочеться додавати до своєї кави молока.