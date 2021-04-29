Що трапиться з тілом, якщо ви відмовитеся від оброблених продуктів

Після зимового сезону, переповненого смаженою їжею, солодощами і напівфабрикатами, цілком розумно задуматися про дієту. Та перш ніж призначити жорсткі обмеження, спробуйте відмовитися від оброблених продуктів. Це не лише позитивно вплине на вагу, але й покращить настрій, усуне втому та нормалізує рівень тригліцеридів.

Оброблені продукти – це вся їжа, склад якої був змінений до того, як вона потрапила на наш стіл. Сюди входять м'ясні, рибні та овочеві консерви, напівфабрикати, заморожені продукти, вулична їжа, кетчупи, майонези, соуси, вироби з м'яса (ковбаси, сосиски, бекон), солодощі, снеки, пакетовані соки, газована вода.

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Виключення з раціону оброблених продуктів усуває фактори, які провокують внутрішнє запалення захисної слизової оболонки, адже така дієта передбачає відмову від штучних консервантів, добавок, рафінованого цукру та залишкових пестицидів.



Що трапиться, якщо відмовитися від ультраобробленої їжі / Фото Pexels

Для тих, кого не цікавить повна детоксикація (відмова від цукру чи глютену), скорочення обробленої їжі буде першим кроком до покращення самопочуття. І вже через 24 години ви зможете побачити перший результат.

Перший день відмови

Вибрали для сніданку вівсяну кашу замість граноли швидкого приготування? Не пообідали у фастфуді? Відмовилися від склянки соку на користь звичайної води? Чудово! Очікуйте, що у вас підвищиться рівень зосередженості та енергійності. Як пояснюють дієтологи, рафінований цукор спричиняє піки та різке зниження рівня глюкози в крові. Це зазвичай призводить до коливань енергії та порушень настрою.

На правильній дієті зменшиться біль в животі та здуття. Ви можете помітити деякі зміни вже на вечір першого дня експерименту.

Водночас ви повинні підготуватися до негативних наслідків. Деякі люди відчувають симптоми абстиненції, який активно проявляється впродовж першого тижня відмови від оброблених продуктів. Можуть спостерігатися: перепади настрою, тривога, головний біль та проблеми зі сном.

7 днів без оброблених продуктів



У вас збільшиться рівень енергії / Фото Pexels

Наступний етап – покращення травлення. Дієтологи зазначають, що проблеми з кишечником (закреп, здуття живота, діарея) виникають значно рідше після 7-денної відмови від оброблених продуктів. Крім того, до цього часу ви відчуєте безліч інших переваг: покращену роботу психіки, міцний сон, відсутність головного болю.

Оскільки багато з цих продуктів провокують запальні реакції, їх уникнення допоможе полегшити біль та знизити напругу м’язів.

Через місяць

Глютен, пшениця, молочні продукти, кукурудза, яйця та соя, які містяться в багатьох перероблених продуктах, є харчовими алергенами. Перейшовши на свіжі продукти, ви несподівано помітите, що у вас покращився стан шкіри, зникли нежить, чхання і сльозоточивість. Це пов'язано з тим, що у вас може бути алергія про яку ви навіть не підозрювали. Тож місяць без продукту-подразника допоможе вам почувати краще.

Переваги, які ви відчули на перший тиждень, стануть ще виразнішими.

Через 6 місяців



Ви схуднете / Фото Pexels

Ось коли починаються справжні зміни. Через 6 місяців люди з зайвою вагою повертаються в норму, діабетики відмічають значно кращий контроль рівня цукру в крові, пацієнти із запальними станами можуть зменшувати дози ліків, оскільки біль стає менш вираженим.

Тригліцериди та глікогемоглобін (HbA1c) в крові також знижуються. І це не дивно, враховуючи, що виключаючи з раціону оброблену їжу, ви знижуєте рівень цукру в крові. Це запобігає розвитку діабету 2 типу та ішемічної хвороби серця.

Ба більше, коли ви заміните оброблені продукти на здорові та цільні, у вас покращиться функція нирок і печінки.

З чого розпочати

Для початку займіться дослідженням. Визначте, які продукти є шкідливими, а які – необхідні для вашого функціонування. Зверніть увагу на класифікацію продуктів за ступенем обробки:

необроблені або мінімально оброблені продукти. Така обробка не впливає на властивості та користь їжі, а в їх складі немає надлишку натрію: м'ясо, молоко, цілозернові продукти, бобові, горіхи, фрукти, овочі, коренеплоди, картопля, заморожені овочі та ягоди, квашена капуста, темний шоколад, сухофрукти.

м'ясо, молоко, цілозернові продукти, бобові, горіхи, фрукти, овочі, коренеплоди, картопля, заморожені овочі та ягоди, квашена капуста, темний шоколад, сухофрукти. інгредієнти кулінарної та харчової промисловості. Для приготування цих продуктів застосовується низка складних процесів перероблювання (пресування, шліфування, рафінування, очищення, гідрування, використання ферментів і добавок, тощо). Таким чином ми отримуємо цукор, крохмаль, борошно, олію та жири, а також промислові інгредієнти, наприклад кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, лактози та сої.

ультраоброблені. Це продукти, які виникають в результаті з'єднання двох вищевказаних груп. Вони мають високий вміст насичених чи трансжирів, надмірну кількість цукру та натрію та відрізняються порожніми калоріями. Сюди входять хліб, крупи, печиво, чипси, тістечка, морозиво, сік, газована вода, макарони, піца, ковбаса, рибні палички, нагетси консервовані або сухі супи, дитячі суміші.

Щоб почати дієту, вам доведеться відмовитися від третьої групи продуктів та зосередитися на свіжій їжі з мінімальним рівнем обробки.