Дізнайтеся, що трапиться з вашим організмом, якщо ви кинете курити

Кинути курити – нелегке завдання, але це, безумовно, найкращий подарунок, який може зробити людина, залежна від нікотину собі та своєму найближчому оточенню. Як нарешті попрощатися зі згубною звичкою? Як ваш організм на це відреагує? Які зміни відбудуться з ним через кілька днів, місяців і років після останньої затяжки? Розповідаємо далі.

Тютюнопаління – це найгірша "ведмежа послуга", яку ми можемо зробити нашому організму. "Смаління" цигарок у кілька разів підвищує ймовірність захворіти на рак легень, горла і ротової порожнини. А ще – стати завсідником кабінетів кардіолога, ЛОРа та пульмонолога. Попри це, понад мільярд людей на планеті продовжує курити – це кожен 7-ий житель Землі та, згідно з даними ВООЗ за 2019 рік, 29% населення Європи. В Україні, за інформацією Державної служби статистики, курцями є майже 17% осіб, старших 12 років.

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Люди, яким вдалося кинути курити, стверджують, що жодного разу не пошкодували про своє рішення. Однак, більшість курців не можуть довести почате до кінця, а частина навіть не намагається. На жаль, лише незначний відсоток курців визнає, що свідомо нищить своє здоров'я і розуміє, до яких невтішних наслідків приведе їх залежність від тютюну, якщо продовжуватимуть регулярно вдихати тютюновий дим і десятки токсичних та канцерогенних речовин, які у ньому містяться.



Що трапиться, якщо ви кинете курити / Фото Pexels

Можливо, вас це здивує, але нікотин, хоч і є нейротоксином, який викликає сильну залежність, канцерогеном не визнаний. Він різко підвищує артеріальний тиск і тому протипоказаний вагітним жінкам, годуючим матерям, хворим на цукровий діабет, пацієнтам з артеріальною гіпертензією і хворобами серця. Але треба враховувати, що тютюн спалюється при температурі понад +800°C, внаслідок чого утворюється дим, який містить смоли та високі концентрації токсинів та інших шкідливих речовин, зокрема чадного газу, бензолу, акролеїну, аміаку, синильної кислоти тощо. Експерти Американської Асоціації Легень нарахували у ньому 7000 хімічних речовин, з яких близько сотні володіють доведеним токсичним ефектом і щонайменше 69 можуть викликати рак. Щороку ці речовини стають причиною смерті 7 мільйонів курців. Ще 1 мільйон помирає тільки через те, що мешкає чи працює поряд з курцями. Це у кілька разів більше, ніж гине у ДТП.

Найбільші шанси кинути курити у тих людей, які самі цього захотіли. Якщо ви таки наважилися відмовитися від шкідливої звички, мусите прийняти той факт, що крім відновлення організму (позитивні зміни відбуватимуться з вами буквально щогодини!), вам доведеться зіштовхнутися з рядом дискомфортних відчуттів, які не полишатимуть вас упродовж 3 – 4 тижнів:

печією, нудотою, діареєю та іншими шлунково-кишковими розладами;

кашлем;

охриплістю голосу;

головним болем;

посиленим виділенням мокротиння;

безсонням;

запамороченням;

відчуттям поколювання у руках і ногах.

Що відбуватиметься з вашим організмом після того, як зробите останню затяжку

через 20 хвилин – знизяться показники артеріального тиску і зменшиться частота пульсу;

– знизяться показники артеріального тиску і зменшиться частота пульсу; через півдоби – рівень чадного газу у крові повернеться до показників норми;

– рівень чадного газу у крові повернеться до показників норми; через 2 – 3 місяці – покращиться кровопостачання і функція легень;

– покращиться кровопостачання і функція легень; до дев'яти місяців – зменшиться кашель, задишка і кількість мокротиння;

– зменшиться кашель, задишка і кількість мокротиння; через рік – вдвічі (у порівнянні з курцями) знизиться ризик розвитку ішемічної хвороби серця;

– вдвічі (у порівнянні з курцями) знизиться ризик розвитку ішемічної хвороби серця; через 5 років – вдвічі зменшиться ймовірність виникнення раку ротової порожнини, горла, стравоходу та сечового міхура;

– вдвічі зменшиться ймовірність виникнення раку ротової порожнини, горла, стравоходу та сечового міхура; через 10 років – вдвічі знизиться ризик розвитку раку легень (у порівнянні з тими особами, які продовжують курити). Зменшиться також вірогідність виникнення злоякісних процесів у гортані і підшлунковій залозі;

– вдвічі знизиться ризик розвитку раку легень (у порівнянні з тими особами, які продовжують курити). Зменшиться також вірогідність виникнення злоякісних процесів у гортані і підшлунковій залозі; через 15 років – ризик розвитку ішемічної хвороби серця буде таким же, як у людей, які ніколи не курили.

Більшість курців припиняють будь-які подальші спроби попрощатися зі сигаретами саме на цьому етапі. Тож якщо вам не вдалося цього разу, не опускайте рук.

Уявіть: у вас більше не буде тхнути з рота! Волосся та долоні більше не смердітимуть тютюном, так само як меблі та штори у вашому помешканні. Зуби нарешті стануть білосніжними. Шкіра й нігті позбудуться жовтуватого нездорового відтінку.

Як досягти бажаного ефекту



Як перестати палити / Фото Pexels

Звикли курити, коли п’єте ранкову каву, робите перерву у роботі, після їжі, перед сном? Пов’язування певних видів діяльності з порцією нікотину, яка повинна надійти в організм, ускладнює відмову від куріння. Тому першим кроком повинна стати поступова заміна щоденних існуючих звичок на нові. Непоганою ідеєю є записати їх і помізкувати, як би ви могли втілити задумане у життя. Наприклад, невелику перерву на роботі можна використати, щоб просто вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям або зателефонувати комусь із рідних і нагадати, як ви їх любите.

Важливо змінити своє мислення. Не розцінюйте сигарети як "невинний грішок" чи "швидкоплинне захоплення", з яким ви "от-от попрощаєтеся". З'ясуйте для себе, чому вам потрібно кинути курити, яка вам буде з цього користь і занотуйте це. Мотивацією може стати піклування про власне здоров'я, бажання заощадити гроші або турбота про близьких, які змушені разом із вами вдихати отруйний дим.

Нагадуйте собі, що з кожним днем ви ставатимете більш здоровим і багатим. Подумайте, що ви купите на зекономлені гроші (можете завантажити на свій смартфон спеціальну програму, яка замість вас вестиме такий підрахунок) і наскільки покращиться ваш зовнішній вигляд.

відмова від куріння вимагає сили волі та неабиякої наполегливості. Бажання кинути курити повинно походити від вас. Якщо робитимете це під тиском, це утруднить завдання.

Важливо заручитися підтримкою близьких. Критика збільшить ймовірність чергового "зриву" і ви знову вхопитеся за "рятівну соломинку" – цигарку. Це – природна захисна реакція на стрес. Тож перед тим, як кидати курити, поговоріть з рідними і повідомте їм про свої очікування. Поясніть, що вам буде неприємно, якщо ви раптом "зірветеся", а на вас накинуться зі звинуваченням. Попросіть, щоб ваші домашні виявляли терпіння, підтримку і розуміння та хвалили вас за кожен день без цигарки.

З чого почати

Викиньте цигарки, які у вас залишилися або віддайте їх комусь. Якийсь час намагайтеся уникати місць, де продаються сигарети та людей, які можуть вас ними пригостити. Це набагато ефективніший спосіб боротьби зі шкідливою звичкою, ніж поступове зменшення кількості викурених за день цигарок.

Не обманюйте себе. Навіть якщо викурили лише одну, у ваш організм уже надійшла величезна кількість токсичних речовин (включно зі смолами, які викликають ракові захворювання). Крім того, так ви будете відкладати момент, коли остаточно кинете курити "на безкінечне потім" і щоразу знаходитимете виправдання, чому вам потрібно зробити кілька затяжок (посперечалися з дружиною, почули неприємне зауваження від начальника тощо). Намагайтеся у цей період уникати всього, що може стати для вас джерелом стресу, адже будь-яка нервова ситуація може змусити вас знову закурити.

Не беріться за важку відповідальну роботу, адже ви 100% почуватиметеся млявим і дратівливим. Також у вас виникнуть проблеми з пам'яттю і концентрацією уваги. Найкраще планувати прощання з цигарками на період відпустки чи хоча б на вихідні. Завдяки цьому зможете у найважчі перші дні звести до мінімуму стресові ситуації.

Запропонуйте своєму мозку й тілу альтернативу сигаретам – хороші книги, кіно, задушевні бесіди, фізичні тренування або процедури по догляду за тілом. Знижуючи нервову і м’язову напругу, зможете краще давати раду своїм емоціям та не будете тягнутися за цигарками. Під час занять, які приносять нам задоволення у мозку виробляються ендорфіни – гормони, які відповідають за відчуття щастя та "приємної втоми". Крім того, ендорфіни знижують рівень кортизолу – гормону стресу.

Є ризик, що сигарети ви можете замінити іншою залежністю

компульсивним переїданням;

вживанням алкоголю;

узалежненням від адреналіну;

комп’ютерною залежністю.

Перегляньте перелік ваших звичок. Наприклад, ви любите курити, коли п’єте каву. Подумайте, чим заміните цигарки, але простежте, аби кожного разу це було якесь інше заняття. Так не узалежнитеся від чогось іншого.

Займіть чимось свій рот та руки. Запасіться жуйками або корисними закусками (наприклад, горіхами чи сухофруктами). Руки можна зайняти в’язанням чи антистресовими кульками.

Часто люди курять, коли їм нудно. Запишіться на курси іноземної мови (можна й онлайн) або заплануйте багато зустрічей з друзями (чудова нагода зустрітись з тими, кого вже давно не бачили).

Якщо нічого не допомагає, поговоріть зі своїм лікарем. Можливо, вам допоможуть антинікотинові жуйки чи пластирі.