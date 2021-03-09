Що відбувається з організмом, якщо ви регулярно їсте чипси

Класичний хрусткий перекус завдає більше шкоди, ніж ви можете подумати. Сьогодні розберемося в основних недоліках чипсів та тому, як на ваш організм впливає часте вживання просмажених слайсів картоплі.

Коли ви думаєте про доступний перекус, швидку їжу для вечірки з друзями чи страву, яка доповнить перегляд улюбленого шоу, існує велика ймовірність, що ваш вибір припаде на картопляні чипси. Вони смачні, хрусткі та подобаються усім. Крім того, за один раз дуже легко з’їсти цілу пачку чипсів з улюбленим смаком.

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Це дійсно швидка, доступна та комфортна їжа, яка буде влучною в будь-якій ситуації. Але чи замислювалися ви хоча б на секунду, що саме відбувається з вашим організмом, коли ви їсте картопляні чипси? Особливо, якщо ви робите це кожних вихідних.

Ви набираєте вагу



Вживання чипсів призводить до ожиріння / Фото Unsplash

Регулярне вживання чипсів приводить до різкого збільшення ваги. Дослідники виявили взаємозв'язок між споживанням надлишку солі та домінуванням жирної їжі в раціоні. Тобто, чим частіше ви їсте солені чипси, тим вищий ризик, що після них вам захочеться іншої шкідливої їжі. Саме така харчова поведінка призводить до набору кілограмів та навіть ожиріння.

Це підтверджує й Гарвардське дослідження. Учасники, які додали картопляні чіпси до свого щоденного раціону набирали більше ваги, ніж ті, хто відмовився від їх вживання. Тож врахуйте це, коли відкриєте пачку хрусткого перекусу.

У вас розвивається залежність

Ви коли-небудь стикалися з бездумним поїданням картопляних чипсів? Зазвичай такий процес триває кілька хвилин, а коли ви дивитеся в пачку, виявляєте, що там не залишилося нічого, окрім крихт. Ви розумієте, що цієї пачки недостатньо і наступного разу, ймовірно, купите порцію побільше.

Насправді це поширене явище. І навіть існує наукове пояснення, чому нам завжди хочеться більше.

За результатами одного дослідження, учасники пов’язували гучний хрускіт снеків зі свіжістю продуктів. Отримуючи цей сигнал, мозок позначав чипси "особливо бажаною їжею", якраз цей фактор призводить до підвищення апетиту при отриманні хрустких перекусів.

Інші дослідження, опубліковані в журналі Appetite, показали, що учасники, які вживали чипси в навушниках (що блокувало хрускіт), задовільнялися меншою порцією в порівнянні з тими, чий мозок зчитував сигнал про свіжість.

Тому будьте обережними, коли наступного разу вирішите купити собі більшу пачку чипсів.

Ви отримуєте більше порожніх калорій

У чипсах високий вміст натрію / Фото Unsplash

Коли ви подивитесь на склад стандартного пакетика картопляних чіпсів, ви побачите, що вони включають багато калорій, жиру та натрію. При цьому в них відсутні інші корисні речовини.

Ви не отримуєте від чипсів нічого корисного.

Коли ви вживаєте продукти, яким не вистачає реальної харчової цінності, ви з’їдаєте більше та насичуєтеся лише на короткий час. Тому спробуйте замінити чипси на овочі. Це не лише наповнить ваш організм корисними вітамінами, але й дозволять довше відчувати себе ситим.

У вас підвищується артеріальний тиск Вживайте чипси в поєднанні з хумусом та гуакамоле / Фото Unsplash Високі дози натрію пов’язані з підвищеним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії. Якщо ви регулярно обираєте солені перекуси, такі як картопляні чіпси, з часом у вас можуть проявитися симптоми високого тиску, зокрема головний біль, біль у ділянці серця, підвищене серцебиття та відчуття задухи. Якщо вам здається, що це міф – ознайомтеся з дослідженнями. Вони стверджують, що існує зв’язок між вживанням картопляних чіпсів та підвищеним рівнем серцевих захворювань. Тож, якщо ви хочете захистити серцево-судинну систему (як свою, так і своїх близьких), заховайте пакетик з картопляними чипсами якомога далі.

У вас підвищується ризик появи раку

Це здається неймовірним, але згідно з даними Американського онкологічного товариства, картопляні чіпси містять сполуку акриламід, яка виробляється у продуктах з високим крохмалем при смаженні. Є дослідження, які пов'язують цю сполуку з раком. Ризик потенційний, але все ж існує, тим паче, якщо їсти чипси кожного дня.

Як часто можна їсти чипси



Шукайте корисні альтернативи / Фото Unsplash

Розмір порції для більшості картопляних чіпсів становить приблизно 18 слайсів. На думку дієтологині Рейчел Хартлі, ви можете їсти чипси хоч щодня, проте важливо робити це помірно:

Замість того, щоб турбуватися про те, як часто ви їсте картопляні чипси, подумайте, як ви можете їсти їх більш усвідомлено. Наприклад, насолоджуйтесь ними в поєднанні з іншою їжею – гуакамоле або хумусом.

Якщо ж ви зовсім не уявляєте свого життя без перекусів – використовуйте корисну альтернативу: попкорн, горіхи та фруктові чипси з низьким рівнем натрію.