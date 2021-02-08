7 речей, які відбуваються з організмом, якщо ви щодня їсте йогурт

Йогурт досі вважається суперечливим продуктом. З одного боку, він є основою здорових дієт та відрізняється позитивним впливом на здоров’я кишечника. З іншого – він містить чимало цукрів та жирів. Тож, як насправді працює йогурт і чи варто додавати його в щоденний раціон?

Йогурт – це популярний кисломолочний продукт, виготовлений шляхом квашення, з можливим додатковим використанням інших культур. Калорійність та корисні властивості йогурту змінюється залежно від його складу.

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Найкориснішим є натуральний продукт. Тому, обираючи йогурт для щоденного перекусу, слід звернути увагу на склад і калорійність. Пам'ятайте, що чим менше інгредієнтів в продукті – тим він корисніший.

Сьогодні ми поговоримо саме про натуральний йогурт. Вважається, що його регулярне вживання може призвести до перерахованих нижче результатів.

Йогурт допомагає схуднути



Йогурт регулює вагу / Фото Unsplash

На думку лікарки Моргін Клер, регулярний прийом молочнокислих бактерій Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus, позитивно впливає на регулювання ваги та роботи шлунково-кишкового тракту:

Щоденне вживання йогурту може забезпечити вам здоровий, ситний та збалансований перекус, що допоможе вам досягнути оптимальної ваги.

Ваш кишечник буде здоровим.

Якщо ви ведете здоровий спосіб життя, то неодноразово цікавилися тим, як захистити шлунок та засвоїти якомога більше корисних речовин з їжі. Швидше за все, для вас важливо, щоб кишківник працював безперебійно, не спричиняв дискомфорту та не впливав на роботу всього організму. І один з продуктів, який може впоратися з цим завданням – це йогурт.

Меліса Шустер, доктор медицини та власниця Schuster Nutrition стверджує, що пробіотики – корисні бактерії, які використовуються для виготовлення йогурту – допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишечника, що важливо для перетравлення клітковини та синтезу вітамінів. Окрім цього здоровий мікробіом кишечника може знизити ризик запальних процесів в шлунку.

Ви покращите стан кісток Молочні продукти, включаючи йогурт, є чудовими джерелами кальцію, який є основним мінералом для будови кісток. Експертка з охорони здоров’я Ембер О’Брайен переконана, що йогурт корисний для тих, хто страждає на остеопороз. У вас покращиться настрій

Йогурт допомагає боротися зі стресом / Фото Unsplash

Щоб знизити рівень стресу, викликаний пандемією, роботою, проблемами з фінансами чи іншими труднощами, важливо фокусуватися на приємних речах. Існують класичні способи покращити свій настрій, серед яких – тренування, більше сну чи волонтерство. В цей перелік входить й смачна їжа, зокрема йогурт.

Пробіотики, що входять в йогурт стимулюють вироблення серотоніну. Експерти зазначають, що регулярне вживання натурального продукту допомогає перемогти стрес, підняти настрій, стабілізувати нервову систему та зменшити тривожність.

Ви зміцните імунну систему Дієтологиня Меган Берд додає, що пробіотики, які містяться в йогурті, покращують здоров'я кишечнику. Саме це, своєю чергою, призводить до зміцнення імунітету.

Втім, слід врахувати, що люди з ослабленою імунною системою, включаючи тих, хто нещодавно переніс трансплантацію органів, а також люди з діагнозом ВІЛ або СНІД, можуть погано переносити йогурт, через вміст специфічних бактерій.

Ви можете перевищити денну норму цукру



Йогурт містить приховані цукри / Фото Unsplash

Одним із мінусів магазинних йогуртів є цукор. Щоб мінімізувати споживання прихованих цукрів, варто купувати натуральний йогурт та самостійно додавати до нього фрукти та спеції.

У вас можуть виявитися захворювання шлунка

Якщо у вас непереносимість лактози, вам варто уникати йогурту, виготовленого на основі молока. Втім, ви можете підшукати для себе безлактозні альтернативи.

Також йогурт може сприяти розвитку синдрому надмірного бактеріального росту. Цією думкою поділилася лікарка Мелані Келлер. Вона вважає, що надмірна кількість пробіотиків, цукри та їх замінники, можуть стати чудовою їжею для бактерій та спричинити їх ріст.