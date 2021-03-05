Їсти чи не їсти: що відбувається з тілом, коли ви лягаєте спати голодними

Чи варто їсти перед сном? Чи справді сон натщесерце погано відбивається на самопочутті. І головне – що їсти перед тим, як відправитися в ліжко? Про це все та інше – у новій статті.

Зараз 23:00. Ви закінчили заняття йоги, переглянули соцмережі, загрузили серію серіалу та шукаєте, що б перекусити. З одного боку, ви сварите себе за те, що шкідливо їсти на ніч, з іншого – вам необхідно втамувати бурчання в животі. Що робити в такі ситуації?

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Як і більшість оздоровчих питань, сон та дієта не є універсальними. Тож, щоб дати відповідь на ваше питання, варто копати глибше та враховувати ваші індивідуальні потреби.

Чи можна лягати спати на голодний шлунок



Що робити, якщо хочеться їсти перед сном ​/ Фото Pexels

Так, лягати спати на голодний шлунок – це нормально. Існує безліч причин, чому ви можете не вечеряти. Серед них: