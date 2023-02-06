Випийте це перед сном, щоб забути про здуття живота

Аби мати здорове тіло, варто гарно харчуватись, якісно відпочивати, вживати достатню кількість води та займатись спортом. Всі ці фактори врятують вас від надокучливого здуття вранці.

Підтримати здоров'я кишківника, водний баланс та забути про набряки допоможе цей простий напій, який варто випити перед сном.

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Як позбутись ранкового здуття живота

Імбир відомий своїми протизапальними властивостями, адже містить у складі унікальні сполуки – гінгероли та шогаоли. Саме вони створюють важливий антиоксидантний ефект, який ефективно бореться з вільними радикалами. Ці шкідники не лише руйнують ваші клітини та призводять до старіння, але й збільшують окислювальний стрес, що викликає ожиріння.

Пошкодження вільними радикалами відбуваються на клітинному рівні. В результаті в організмі знижуються темпи метаболізму, через що й відбувається накопичення жирів у талії.



Імбир позбавить вас ранкового здуття / Фото Pexels

Вибір імбирного чаю замість кави або іншого ароматизованого чаю, який не приносить жодної користі, – це чудовий спосіб отримати антиоксиданти та зміцнити загальний стан здоров'я. Імбирний чай стане легким доповненням до вашого поточного режиму здоров'я та розпорядку дня,

– рекомендує дієтологиня Тріста Бест.

Імбирний чай позбавить вас ще однієї ранкової проблеми – здуття живота, адже покращує травні процеси. "Найефективніший ранковий чай, щоб заспокоїти ранкове здуття живота, – це імбирний чай. Імбир допомагає зменшити гази та викликати дефекацію", – каже експертка.

Також чай відомий протизапальним ефектом, що заспокоює шлунково-кишковий тракт. Все завдяки імбиру, який багатий хімічними компонентами, такими як фенольні сполуки, органічні кислоти, сирі волокна та ліпіди, що рятують від нудоти та набряків.