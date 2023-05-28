Забруднене повітря і COVID-19: чи справді це – смертельне поєднання

На початку травня ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19. Проте випадки зараження все ще присутні.

На перебіг захворювання впливає низка факторів, серед яких, як виявилось, є забрудненість повітря. Розповідаємо про масштабне дослідження.

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Як екологія впливає на перебіг COVID-19

Барселонський інститут глобальної охорони здоров'я проаналізував дані про понад 4,6 мільйона дорослих, які проживали у Каталонії у 2020 році, коли був ледь не пік захворюваності на коронавірус.

Для аналізу брали інформацію про середньорічну забрудненість повітря у місцях проживання людей та про складні випадки перенесення COVID-19.



Чисте повітря сприяє легшому перебігу коронавірусу / Фото Pexels

Наші результати є додатковими переконливими доказами важливості зниження рівня забруднення повітря для поліпшення здоров'я населення в цілому і, зокрема, для зниження захворюваності на тяжкі гострі респіраторні інфекції,

– резюмує керівник дослідження Отавіо Ранзані.

Виявилось, що тривалий вплив забрудненого повітря був пов'язаний з вищим ризиком важкого перебігу коронавірусної хвороби. Зокрема, велике накопичення твердих частинок повітря збільшувало кількість госпіталізацій на 19%, діоксиду – на 42%, а чорного вуглецю – на 6%.