Гастрит: що їсти при запаленні шлунка

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Гастритом називають ушкодження внутрішнього шару стінки шлунка. Через що виникає ця недуга та як її подолати за допомогою спеціально підібраної дієти, дізнайтеся з нашої статті!
Хронічний гастрит належить до числа найбільш поширених захворювань. В індустріально розвинених країнах його виявляють більш ніж у 50% дорослого населення. Це захворювання становить 80 – 85% всіх захворювань шлунка.
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Запалення слизової оболонки шлунка виникає переважно з 5 причин:
Вважається, що основною причиною виникнення гастриту є нераціональне харчування. Це лише часткова правда. Запалення виникає з іншої причини, проте нездорова їжа, надмірні порції та недотримання оптимальних проміжків між прийманнями їжі посилюють ушкодження слизової шлунка.
Деякі пацієнти відмовляються від їжі, оскільки після трапези (навіть легкої) у них виникає відчуття переповненості шлунку. Живіт збільшується в об’ємі, через що їм стає важче дихати. Згодом такі особи взагалі втрачають апетит та змушують себе їсти через силу.
Біль у животі – типова ознака гастриту / Фото freejpg
Деякі, попри те, що не обмежують себе в їжі, починають різко втрачати вагу. Це чіткий сигнал, що з організмом відбувається "щось не те" і потрібно негайно проконсультуватися з лікарем.
Гастрит може проявлятися також неспецифічними симптомами, такими як хронічна втома, сонливість і блідість шкіри. Певний час хвороба може мати безсимптомний перебіг та проявлятися лише на тлі хронічного стресу чи порушень дієти.Якщо гастрит не лікується на ранніх стадіях, це може призвести до розвитку серйозних ускладнень.
Лікування полягає у застосуванні відповідних медикаментів, які нейтралізують дію соляної кислоти або пригнічують її виробництво. Однак перше, що потрібно зробити, – скоригувати меню.
При будь-яких запальних станах (а особливо якщо запалення локалізується у травному тракті) рекомендується споживати їжу, яка легко засвоюється. Їсти слід маленькими порціями, проте часто. Важливо не поспішати, ретельно пережовуючи кожний шматочок, не займаючись при цьому чимсь іншим (наприклад, переглядом телевізора). Це дозволить запобігати надмірному навантаженню на травний тракт, стимулюватиме правильну його роботу і допоможе уникнути подальшого ушкодження слизової шлунка.
Що їсти при гастриті / Фото Pexels
Дієтична їжа не є синонімом до несмачної. Можна додавати різноманітні приправи та зелень, які не подразнюватимуть слизову шлунка, зокрема:
Що не можна їсти при гастриті / Фото Pexels
Якщо дієти недостатньо, лікар призначить медикаментозне лікування. Деякі з цих ліків можна придбати в аптеці без рецепта. Їх вартість коливається у межах 140 – 280 гривень.
Якщо гастрит перейшов у хронічний, вищевикладених рекомендацій доведеться дотримуватися до кінця життя.