Гастрит: що їсти при запаленні шлунка

Гастритом називають ушкодження внутрішнього шару стінки шлунка. Через що виникає ця недуга та як її подолати за допомогою спеціально підібраної дієти, дізнайтеся з нашої статті!

Хронічний гастрит належить до числа найбільш поширених захворювань. В індустріально розвинених країнах його виявляють більш ніж у 50% дорослого населення. Це захворювання становить 80 – 85% всіх захворювань шлунка.

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Запалення слизової оболонки шлунка виникає переважно з 5 причин:

інфікування бактерією Helicobacter pylori (у 90% випадків) – таким пацієнтам призначають антибактеріальну терапію; аутоагресії імунної системи, коли вона починає виробляти антитіла, які беруться атакувати парієнтальні клітини шлунку (ті, які відповідають за продукцію соляної кислоти). Наука до сьогодні не може дати однозначної відповіді, чому це відчувається; харчового або алкогольного отруєння; хімічних опіків (внаслідок дії кислот, лугів, солей важких металів тощо); внаслідок інших серйозних захворювань і патологічних станів: хвороби Крона, виразкової хвороби або раку шлунка, оперативних втручань на цьому органі.

Вважається, що основною причиною виникнення гастриту є нераціональне харчування. Це лише часткова правда. Запалення виникає з іншої причини, проте нездорова їжа, надмірні порції та недотримання оптимальних проміжків між прийманнями їжі посилюють ушкодження слизової шлунка.

Найбільш типовими проявами гастриту є:

розлади травлення (нудота, блювота, діарея);

біль у животі (верхній його частині або загалом);

виражена відрижка.

Деякі пацієнти відмовляються від їжі, оскільки після трапези (навіть легкої) у них виникає відчуття переповненості шлунку. Живіт збільшується в об’ємі, через що їм стає важче дихати. Згодом такі особи взагалі втрачають апетит та змушують себе їсти через силу.



Біль у животі – типова ознака гастриту / Фото freejpg

Деякі, попри те, що не обмежують себе в їжі, починають різко втрачати вагу. Це чіткий сигнал, що з організмом відбувається "щось не те" і потрібно негайно проконсультуватися з лікарем.

Гастрит може проявлятися також неспецифічними симптомами, такими як хронічна втома, сонливість і блідість шкіри. Певний час хвороба може мати безсимптомний перебіг та проявлятися лише на тлі хронічного стресу чи порушень дієти.

Лікування полягає у застосуванні відповідних медикаментів, які нейтралізують дію соляної кислоти або пригнічують її виробництво. Однак перше, що потрібно зробити, – скоригувати меню.

При будь-яких запальних станах (а особливо якщо запалення локалізується у травному тракті) рекомендується споживати їжу, яка легко засвоюється. Їсти слід маленькими порціями, проте часто. Важливо не поспішати, ретельно пережовуючи кожний шматочок, не займаючись при цьому чимсь іншим (наприклад, переглядом телевізора). Це дозволить запобігати надмірному навантаженню на травний тракт, стимулюватиме правильну його роботу і допоможе уникнути подальшого ушкодження слизової шлунка.

Продукти, які рекомендується споживати при гастриті:

варені, запечені або сирі , але без шкірки і максимально дозрілі овочі та фрукти (у вигляді пюре, мусу і смузі): картоплю, моркву, гарбуз, банани, яблука та персики, оскільки вони володіють лужною дією і є джерелом багатьох вітамінів та мінералів, необхідних для правильного функціонування організму;

, але без шкірки і (у вигляді пюре, мусу і смузі): картоплю, моркву, гарбуз, банани, яблука та персики, оскільки вони володіють лужною дією і є джерелом багатьох вітамінів та мінералів, необхідних для правильного функціонування організму; нежирне м'ясо і рибу;

нежирні м'ясні вироби (варені або печені);

нежирні молочні продукти;

м'які білі сири;

рослинні жири (ріпакову, оливкову олію);

вершкове масло;

яйця, варені на рідко або на м’яко (у невеликій кількості);

очищені злакові продукти (пшеничний хліб, дрібні макаронні вироби, білий рис, манну кашу), в яких міститься мало харчових волокон , а це означає, що вони швидше травитимуться;

злакові продукти (пшеничний хліб, дрібні макаронні вироби, білий рис, манну кашу), в яких міститься , а це означає, що вони швидше травитимуться; варені, приготовлені на парі, тушковані без жиру або запечені в алюмінієвій фользі страви.



Що їсти при гастриті / Фото Pexels

Дієтична їжа не є синонімом до несмачної. Можна додавати різноманітні приправи та зелень, які не подразнюватимуть слизову шлунка, зокрема:

корицю;

кріп;

листя петрушки.

З напоїв слід надавати перевагу:

негазованій мінеральній воді;

компотам;

неміцному чорному або зеленому чаю;

чаю з ромашки (він чудово заспокоює запалену слизову) або іншим трав'яним чаям.

Що необхідно вилучити з меню



Що не можна їсти при гастриті / Фото Pexels

жирне м'ясо і рибу;

м'ясні та рибні консерви;

м'ясні паштети, сальцесон, кров'янку, сосиски, копчені м'ясні вироби;

сало, смалець;

субпродукти;

жовті сири, сири з пліснявою;

жирний домашній сир;

алкоголь;

каву (у великій кількості);

міцний чай;

гострі спеції (перець чилі, паприку, чорний перець, оцет);

продукти з цільного зерна, зокрема цілозерновий хліб;

деякі овочі (цибулю, часник, капусту, огірки);

газовані напої;

соки-нектари;

будь-яку гостру, солону, кислу, смажену, тушковану й печену з великою кількістю жиру їжу, оскільки вона стимулюватиме виробництво травного соку, який подразнюватиме шлунок;

продукти, які провокують здуття живота – такі надто довго залишаються у шлунку, що посилює дискомфорт при цій хворобі;

продукти, збагачені клітковиною, оскільки вони довго травляться, подразнюючи слизову шлунка, що аж ніяк не сприяє швидкому одужанню;

фаст-фуд;

продукти високого ступеня перероблення;

солодощі.

Якщо дієти недостатньо, лікар призначить медикаментозне лікування. Деякі з цих ліків можна придбати в аптеці без рецепта. Їх вартість коливається у межах 140 – 280 гривень.

Якщо гастрит перейшов у хронічний, вищевикладених рекомендацій доведеться дотримуватися до кінця життя.