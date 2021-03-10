Що їсти, щоб не випадало волосся: поради нутриціологині

Випадіння волосся – поширена проблема, яка особливо гостро проявляється в період міжсезоння. Однак їжа, багата деякими мікроелементами, може запобігти ламкості та покращити стан волосся.

В основному весняне випадіння волосся напряму пов'язане з неправильним харчуванням та переходом на різноманітні дієти, які провокують дефіцит корисних речовин. Але все можна виправити, додавши у свій раціон лише 2 базові елементи. Саме про них розповіла нутриціологиня Настя Лисиця.

Читайте також Випадіння волосся: скільки втрачених волосків вважається нормою

Нестача білка

Ваше волосся складаються з білка. Якщо точніше, волосся на 95% складається одного конкретного білка – кератину. Як і тисячі інших білків, він синтезується всередині організму з амінокислот, які ви отримуєте з їжею. Тож, що їсти, щоб запобігти випадінню волосся.

Усі незамінні амінокислоти є в рослинних продуктах. Щоб отримати їх споживайте бобові та цільнозернові крупи – в перших багато лізину, але мало метіоніну, в других – навпаки. Разом вони дають повний амінокислотний профіль (тобто точно такий же повноцінний білок, як у тваринних продуктах).

У багатьох веганів-початківців після відмови від тваринних продуктів спостерігається випадання волосся. Часто це пов'язано з тим, що вони їдять фрукти, салати, але не білок. Через дефіцит цих речовин призупиняється синтез кератину, як наслідок – волосся стає ламким та починає випадати.

Залізодефіцит

З залізодефіцитом стикається близько 40% всіх жінок (це статистика ВООЗ). Якщо ви не їсте червоне м'ясо 3 – 4 рази на тиждень, не впевнені, що якісно замінюєте його рослинними продуктами та не приймаєте добавки, ймовірно, ви входите в ці 40%.

⠀

Абсолютно всім жінкам, незалежно від типу харчування, потрібно контролювати рівень заліза:

Здавати аналізи раз на півроку (ОАК і феритин)

Вживати добавки під час критичних днів

Стежити за тим, щоб джерела заліза були в раціоні щодня

До речі, білок і залізо містяться в одних і тих же продуктах. У них же містяться вітаміни групи В, цинк та інші речі, які так необхідні для красивої шевелюри.

Серед них: