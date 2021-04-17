Що їсти, щоб запобігти розвитку тромбозу: 10 перевірених продуктів

У людському організмі все зв'язано. Тому на стан серцево-судинної системи впливає не стільки генетика, скільки спосіб життя: активність, харчування, наявність шкідливих звичок та стресів. Це ж стосується і крові. Науці відомий ряд продуктів, які розріджують кров, запобігаючи тромбозам.

При загустінні крові збільшується ризик тромбозу, варикозу та інсульту. Невеличкі згустки крові перекривають судини, сповільнюючи передачу кисню, тож органи страждають від гіпоксії (кисневого голодування). Тому, якщо ви підозрюєте, що у вас виникли проблеми з кров'ю – негайно зверніться до лікаря.

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Поки ви чекаєте результатів аналізу, спробуйте включити у свій раціон ці 10 продуктів, які варто вживати для профілактики тромбозу.

Пийте більше води

Звичайна тепла вода відразу всмоктується, розріджуючи кров, тоді як напої на її основі (чай, кава, сік), не володіють такою дією. Врахуйте цей факт, якщо вирішите, що для втамування спраги підійде будь-який напій.

Імбирний чай



Імбирний чай знижує ризик злипання тромбоцитів / Фото Unsplash

Корінь імбиру знижує ризик злипання тромбоцитів. А гінгерол, поліненасичені жирні кислоти Омега-3 та Омега-6 допомагають боротися з надлишками холестерину в судинах.

Куркума

Куркуму часто використовують для профілактики запалень. Однак мало хто знає, що ця спеція нормалізує рівень холестерину в крові.

Кориця

Кориця теж містить куркумін, утім, у значно менших концентраціях. Фахівці рекомендують поєднувати корицю з медом, таким чином пряність допоможе позитивно вплинути на стан кровоносних судин, зміцнити їх стінки та підвищити еластичність.

Кайенський перець

Вважається, що кайенський перець – природний замінник аспірину, оскільки в ньому містяться ті ж саліцилати, що у ліках. При його вживанні нормалізується робота серцевого м'яза, очистити кров та артерії в яких зазвичай скупчуються бляшки.

Помідори



Додайте у свій раціон помідори / Фото Unsplash

Саліцилати – похідні саліцилової кислоти, впливають на тромбоцити крові, заважаючи їм склеюватися. Ефект зміцнення кровоносної системи доповнюють вітамін С і лікопен. Для профілактики достатньо з'їдати 2 – 3 середніх помідори на день.

Часник

Якщо приправляти їжу сирим часником, страва потребує менше солі. Ще один плюс часнику – профілактика атеросклерозу. Чим менше утворень всередині судин, тим вільніше циркулює кров.

Журавлина

Природні антиоксиданти допомагають організму посилити імунітет, зняти запалення і зміцнити серцево-судинну систему.

Малина



Їжте більше ягід / Фото Unsplash

Морс зі свіжих ягід чи ароматний чай з сухого листя знизять рівень холестерину і допоможуть запобігти розвитку атеросклерозу.

Чорниця

Вітаміни А і С борються з утворенням тромбів. До того ж чорниця містить антоціани, рутин і поліфеноли, які захищають венозні стінки від запалення та пошкодження вільними радикалами.