Як уникнути затхлого запаху з одягу: ці рекомендації вам допоможуть

Якщо ви зберігаєте одяг у сирому приміщенні, то можете відчути, як ваш одяг просочився через певний час поганим запахом. Щоб цього уникнути, варто вдатися до кількох дієвих методів.

Повернути гарний запах одягу та позбутися від неприємного запаху цвілі все ж таки можливо. Для цього вам потрібно скористатися домашніми продуктами, які є на кухні в кожної господині.

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Промийте оцтом

Вам може здатися це дивним, але спробуйте випрати одяг з оцтом. Для цього встановіть у пральній машині найвищу температуру, якщо одяг це «витримає». Розподіліть одяг якомога більш рівномірно в пральній машині і вилийте на нього велику склянку оцту. Потім запустіть програму без миючого засобу! Кислоти в оцті допомагають боротися із бактеріями. Після такого прання грибки на одязі зникнуть.

Промийте харчовою содою

Після того, як ви виперете одяг з оцтом, приступайте до наступного кроку. Знову розкладіть одяг у пральній машині та посипте тканину великою чашкою харчової соди. Знову запустіть машину на найвищій температурі без миючого засобу. Харчова сода має нейтралізуючу дію, завдяки чому запахи, що залишилися, зникнуть з вашого одягу.



Від запаху цвілі можна легко позбутися / Фото Pexels

Висушіть на сонці

Далі вам треба висушити одяг на сонці. Промені сонця мають дезінфікуючу дію, що вб'є ще більше бактерій.