Ці звичні речі можуть нашкодити вашому мозку

Щодня люди виконують величезну кількість буденних ритуалів, і мало хто замислюється про те, як вони можуть вплинути на здоров'я. Та, виявляється, багато звичок є згубними для організму та роботи мозку.

Звісно, жити, повністю уникаючи шкідливих звичок, майже неможливо. Проте деякі з них шкодять вам сильніше, ніж ви навіть можете уявити. Зокрема, на роботу вашого мозку впливає графік сну, харчування та кількість руху.

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Проблеми зі сном

Якщо ви маєте незбалансований графік сну, пам'ятайте, що це може серйозно вплинути не тільки на якість відпочинку та продуктивність, але й на роботу мозку загалом. Окрім того, нестача сну може бути однією з причин деменції та хвороби Альцгеймера.

Спробуйте уникати кофеїну та алкоголю ввечері та відкладайте гаджети перед сном, і ви дуже швидко помітите позитивні результати.

Самотність

Люди дуже налаштовані на соціальні контакти та потребують певної кількості спілкування на день. І тут важливі не підписники у соцмережах, а справжнє відчуття зв'язку з людьми. Наявність всього кількох близьких друзів зробить вас щасливішими та продуктивнішими.

Люди, які мають близьке коло спілкування, набагато рідше страждають від проблем з мозком. Тож якщо ви почуваєтеся самотніми останнім часом, зателефонуйте друзям чи знайдіть собі нове хобі, що залучає інших людей – танці, шахи чи інші настільні ігри.

Шкідлива їжа

Виявляється, у людей, що вживають багато гамбургерів, картоплі фрі та газованих солодких напоїв, зменшуються частини мозку, що пов'язані з навчанням, пам'яттю та психічним здоров'ям.



Нездорова їжа може нашкодити розумовим здібностям / Фото Pexels

Натомість корисна їжа, а саме ягоди, овочі, горіхи та цілозернові продукти, підтримують роботу мозку та сповільнюють розумовий занепад. Переконайтеся, що ви споживаєте достатньо клітковини та вітамінів, і тоді ваше здоров'я точно буде на висоті.

Часте використання навушників

Так, навіть така невинна звичка, як прослуховування музики у навушниках, може серйозно нашкодити когнітивним здібностям. Вплив гучної музики стосується не тільки вух, але й мозку, і у літньому віці може спричинити хворобу Альцгеймера та втрату мозкової тканини.

Переконайтеся, що ви не слухаєте музику довше двох годин підряд та намагайтеся не вмикати гучність сильніше, ніж на 60% від максимальної гучності пристрою.