Побічні ефекти від винограду: вам треба це знати

Виноград містить велику кількість антиоксидантів, вітамінів і мінералів. Втім надмірне його вживання може викликати побічні ефекти. Деякі з них включають збільшення ваги, розлад шлунка та ускладення під час вагітності.

Виноградинки маленькі, і не помічаючи цього, їх можна з’їсти занадто багато. Одна повна чашка (90 грамів) може містити понад 60 калорій.

Читайте також Ось що станеться з вашою шкірою через алкоголь: лікарі шокували

Регулярне вживання великих порцій винограду може призвести до збільшення ваги. Виноград містить натуральні цукри, такі як глюкоза і фруктоза, які можуть спричинити стрибок рівня цукру в крові при вживанні у великих кількостях.

Виноград також містить клітковину. Споживання надмірної кількості клітковини може призвести до закрепів. Більшість побічних ефектів винограду пов'язана з його надмірним споживанням. І хоч побічні ефекти зустрічаються нечасто, важливо, щоб ви знали про них.

Саліцилова кислота у винограді може спричинити проблеми з травленням. Це відбувається, якщо ви переїдаєте виноград. Вживання занадто великої кількості винограду на день також може призвести до діареї. Збільшення ваги з плином часу - ще один можливий побічний ефект надмірного споживання винограду.



Виноград має побічні ефекти / Фото з Livestrong

Вздуття живота

У винограді міститься саліцилову кислоту. Деякі дослідження вказують на непереносимість цієї кислоти, яка характеризується місцевим запаленням шлунково-кишкового тракту, болем у животі, діареєю та здуттям живота.

Виноград, як правило, безпечний щодо кислотного рефлюксу. Проте краще уникати кислого або не дуже стиглого винограду, оскільки він має більш високу кислотність,

– зазначив лікар Джессі Федер.

Діарея

Виноградний сік може викликати діарею в окремих людей, оскільки він містить прості цукри.

Збільшення ваги

Вживання занадто великої кількості винограду за один раз може призвести до швидкого накопичення калорій.

Краще вживайте виноград як закуску. Він точно містить менше калорій, ніж печиво чи мюслі, але не зловживайте великою кількістю виноградин.

Проблеми з нирками

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєтеПрепарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Дослідження показали гостру ниркову недостатність у собак після вживання винограду. Повідомлялося, що після вживання винограду собак рвало. У них також були втрата апетиту, млявість і діарея.

У звіті Національного інституту діабету, хвороб органів травлення та нирок йдеться про те, що люди з прогресуючим хронічним захворюванням нирок і діабетом, що прогресує, обмежують споживання певних продуктів, включно з виноградом.

Інше дослідження пропонує обмежити споживання винограду конкорд людьми з каменями в нирках через високий вміст у ньому оксалатів.