Кому не можна їсти виноград: 8 побічних ефектів, про які треба знати

Восени на прилавках ми зустрічаємо величезну кількість різних сортів винограду. Він має чимало корисних властивостей, втім радимо вам дізнатися, кому ж його вживати все ж таки не варто.

До деяких побічних ефектів включають збільшення ваги, розлад шлунка та ускладнення під час вагітності. Кому не можна вживати виноград розповіла доктор медичних наук Мадху Шарма.

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Розлад шлунка

Якщо у вас є непереносимість саліцилової кислоти, яку містить виноград, то у вас може виникнути запалення шлунково-кишкового тракту, біль у животі, діарея та здуття живота.

Доктор медичних наук Джессі Федер каже, що варто уникати кислого чи не дуже стиглого винограду, оскільки він має вищу кислотність.

Діарея

Продукти з високим вмістом цукру можуть спричинити діарею. Виноградний сік може викликати діарею у людей, оскільки містить в собі цукор.

Збільшення ваги

Вживання надто великої кількості винограду може призвести до швидкого накопичення калорій. Пам’ятайте, що виноград дуже калорійний.



Виноград має побічні властивості / Фото Today Show

Ускладнення під час вагітності

Виноград містить ресвератрол – потужний поліфенолом, який міститься в червоному вині. У дослідженні було виявлено, що добавки ресвератролу викликають проблеми з підшлунковою залозою у плода, що розвивається. Хоча в дослідженні нічого не йдеться проти винограду, втім краще перестрахуватися.

Задуха в дітей

Нерозрізані фрукти зазвичай можуть викликати задуху у дітей, особливо у віці від 6 до 12 місяців. Щоб дитина не вдавилася, обов’язково давайте їй розрізаний виноград.

Виноградина має розміри, які здатні блокувати дихальні шляхи дитини, саме тому важливо бути дуже обережними.

Алергія

Алергія на виноград трапляється рідко. Алергічні реакції варіюються від незначного подразнення шкіри до анафілаксії. Останній випадок трапляється вкрай рідко, але пам’ятайте, що зловживати виноградом все ж таки не варто.

Проблеми з нирками

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У звіті Національного інституту діабету, захворювань органів травлення та нирок йдеться, що люди із запущеною хронічною хворобою нирок та діабетом обмежують споживання винограду.

Кашель та головний біль

Надмірне вживання винограду може призвести до першіння в горлі. У деяких випадках це може супроводжуватись кашлем або болем у горлі.

Дослідження визнало виноград одним із продуктів, які можуть викликати мігрень або головний біль у деяких людей.