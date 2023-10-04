4 побічних ефекти від волоських горіхів, про які ви не знали

Волоські горіхи багаті на антиоксиданти та інші корисні поживні речовини. Всі ми вживаємо їх як здорову закуску, втім ці горіхи мають побічні ефекти, про які не всі знають.

Волоські горіхи є найпопулярнішими серед усіх. Їх часто додають в салати чи печуть з додаванням горіхів солодощі. Загалом користі в них є чимало, втім якщо переїсти цих горіхів, то вони можуть мати для нас не зовсім приємні наслідки. Вживайте всього лише 7 горіхів на день для оптимального здоров’я та гарного самопочуття.

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Про побічні ефекти волоських горіхів розповіла лікарка Гіта Дхарматті з 20-річним досвідом роботи.

Можуть викликати проблеми з травленням

При надмірному вживанні клітковина в горіхах може спричинити проблеми зі шлунково-кишковим трактом. І хоча горіхи допомагають у лікуванні проблем із травленням, інколи вони можуть посилити проблему.

Побічні проблеми з боку травлення включають запор, здуття живота, гази, біль у животі, блювання або діарею.



Волоські горіхи мають побічні ефекти / Фото Pexels

Можуть викликати алергію

Алергія на горіхи трапляється часто. Симптоми включають нудоту, задишку, утруднення ковтання, свербіж у роті, горлі або очах, головний біль та закладеність носа.

Можуть призвести до збільшення ваги

Волоські горіхи мають хороше джерело клітковини, тож допомагають худнути, але разом з цим вони дуже калорійні. Надмірне їхнє вживання призведе до збільшення кількості калорій, що в результаті й збільшить вашу вагу.

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Можуть викликати задуху в дітей

Майже всі горіхи дітям важко прокусити та безпечно проковтнути, тож вони можуть застрягнути в дихальних шляхах. Волоські горіхи порівняно більші за інші, тож становлять ще більший ризик.

Якщо вашій дитині менше 7 років, не давайте їй волоські горіхи, оскільки вона ризикує подавитися.