Принесе несподівану користь: пийте цей сік для здорового травлення

Корисний для травлення сік здатен заспокоїти шлунок та сприяти кращому травленню, коли у вас розлад шлунка.

Якщо ви відчуваєте біль у шлунку, важливо дати вашій травній системі перепочинок. А щоб покращити здоров’я травної системи, спробуйте перейти на дієту, що буде складатися з соків чи смузі.

До слова Їжте ці корисні сніданки, щоб покращити роботу мозку

Цей корисний для травлення сік стимулює вироблення травних соків. Його просто приготувати з мінімуму інгредієнтів. Окрім того, регулярне вживання цього напою допомагає схуднути.

Додайте ці фрукти у соковижималку та отримаєте супернапій. Він покращить ваш матаболізм, полегшить травні розлади, збільшить бактерії у травному тракті, полегшить запор та підвищить імунітет.

Ананас і яблука з високим вмістом вітаміну С і магнію мають відмінні очищаючі властивості. Магній має вирішальне значення для здоров'я ваших м'язів та нервової системи, а вітамін С підтримує вашу імунну систему, надаючи антиоксиданти.



Свіжовичавлений сік покращить ваше травлення / Фото з Healthier Steps

Ананаси – це поживні тропічні фрукти, які сповнені корисних поживних речовин, таких як вітаміни, антиоксиданти та ферменти. Вони покращують травлення, зміцнюють кістки та імунну систему.

Імбир, лимон або навіть лайм додасть вашому напою освіжаючий ефект. Імбир покращує травлення, зменшує запалення, розвиток бактерій і навіть запобігати інфекціям.

Лимон також допомагає травленню, він багатий на фітонутрієнти і вітамін С, допомагає схуднути та запобігає утворенню каменів у нирках, підтримує здоров'я печінки.