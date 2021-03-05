Синусит: маленьке слово, що може означати багато проблем

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) можуть призвести до багатьох ускладнень. Одним з них може бути синусит – запалення слизової оболонки однієї чи обох носових пазух. Сьогодні поговоримо про комплексне лікування неприємного захворювання.

Синусит може мати гострий характер, проте часто хвороба набуває хронічного перебігу. Основною причиною хронізації цього процесу є несвоєчасна діагностика та неправильно підібране лікування.

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Гостру форму синуситу важко відрізнити від банального риніту, який супроводжує ГРВІ. При гострому вірусному риніті симптоми тривають до 10 днів. В той час, як при синуситі ознаки посилюються через 5 днів та утримуються понад 10 днів.

Відмінності гострого та хронічного синуситу



Для синуситу характерний біль в проєкції обличчя / Фото Pexels

Для гострого синуситу притаманні одночасно 2 або більше перерахованих симптомів:

закладеність носа,

виділення з носа або стікання виділень у носоглотку,

біль/тиск у проєкції обличчя,

зниження або відсутність нюху.

Вказані симптоми тривають менше ніж 12 тижнів.

Для виключення алергічного риніту необхідно встановити наявність/відсутність алергічних симптомів, тобто чхання, водянистих виділень з носа, свербіння носа та очей, сльозотечі.

Хронічний синусит визначають за наявності закладеності носа / обструкції / блокади у поєднанні з:

болем/тиском у проєкції обличчя,

забарвленням виділень з носа (або стікання виділень у носоглотку),

погіршенням/відсутністю нюху.

Вказані симптоми тривають більше ніж 12 тижнів.

При тривалому нежитю варто звернутися до лікаря / Фото Pexels

В обох випадках не варто зволікати та вчасно звернутися за консультацією до лікаря, який підбере правильне лікування. Для поліпшення стану, важливо обрати не лише високоефективні, а й безпечні препарати, оскільки лікування синуситу є доволі тривалим та кропітким процесом. В подібних випадках в пригоді можуть стати біорегуляційні препарати, що мають натуральний склад та прогнозовану ефективність при комплексному їх застосуванні.

Лікуємо синусит: безпечно та швидко



Спрей Еуфорбіум Композитум Назентропфен С / Фото Heel

Для усунення симптомів закладеності носу та риніту, можете користуватися назальним спреєм Еуфорбіум Композитум Назентропфен С, що допомагає позбутись симптомів вже за 2 тижні лікування, а про високий профіль безпеки препарату свідчать його наступні характеристики:

можливість його використання у дітей віком від 2-х років;

відсутність синдрому відміни (тахіфілаксії);

відсутність відомих випадків взаємодії з лікарськими засобами інших груп, відповідно безпека до застосування в комбінації з іншими препаратами;

низька ймовірність побічних ефектів;

відсутність вагомих протипоказів;

можливість тривалого застосування.



Лімфоміозот зменшує запальний процес / Фото Heel

Зазвичай запальні процеси будь-якої локалізації призводять до інтоксикації та порушень процесів обміну речовин в організмі. Безпосередньо у вогнищі запалення можлива наявність набряку. З метою зменшення вираженості запального процесу, набряку та нормалізації відтоку лімфи, можна застосовувати препарат Лімфоміозот.



Траумель С дозволяє запобігти розвитку бактеріальних ускладнень / Фото Heel

Згідно з результатами досліджень, застосування натуропатичного препарату Траумель С при запальних процесах будь-якої локалізації, дозволяє запобігти розвитку бактеріальних ускладнень, забезпечує знеболювальний ефект та сприяє завершенню запального процесу. Тому його використання може бути актуальним при запаленні придаткових пазух носу.

Негайно звернутися до лікаря і не зволікати, слід у випадку якщо до наявних симптомів синуситу приєднались наступні:

набряк/почервоніння повік;

зміщене очне яблуко;

подвійний зір (диплопія);

офтальмоплегія;

неможливість виконати тест зору;

знижена гострота зору;

сильний однобічний або двобічний біль у лобній ділянці;

набряк у лобній ділянці;

ознаки менінгіту або вогнищеві неврологічні ознаки.

Перед застосуванням препаратів необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.