Синусит: маленьке слово, що може означати багато проблем

Джерело:24 канал
Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) можуть призвести до багатьох ускладнень. Одним з них може бути синусит – запалення слизової оболонки однієї чи обох носових пазух. Сьогодні поговоримо про комплексне лікування неприємного захворювання.
Синусит може мати гострий характер, проте часто хвороба набуває хронічного перебігу. Основною причиною хронізації цього процесу є несвоєчасна діагностика та неправильно підібране лікування.
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Гостру форму синуситу важко відрізнити від банального риніту, який супроводжує ГРВІ. При гострому вірусному риніті симптоми тривають до 10 днів. В той час, як при синуситі ознаки посилюються через 5 днів та утримуються понад 10 днів.
Для синуситу характерний біль в проєкції обличчя / Фото Pexels
Для гострого синуситу притаманні одночасно 2 або більше перерахованих симптомів:
Для виключення алергічного риніту необхідно встановити наявність/відсутність алергічних симптомів, тобто чхання, водянистих виділень з носа, свербіння носа та очей, сльозотечі.
Хронічний синусит визначають за наявності закладеності носа / обструкції / блокади у поєднанні з:
При тривалому нежитю варто звернутися до лікаря / Фото Pexels
В обох випадках не варто зволікати та вчасно звернутися за консультацією до лікаря, який підбере правильне лікування. Для поліпшення стану, важливо обрати не лише високоефективні, а й безпечні препарати, оскільки лікування синуситу є доволі тривалим та кропітким процесом. В подібних випадках в пригоді можуть стати біорегуляційні препарати, що мають натуральний склад та прогнозовану ефективність при комплексному їх застосуванні.
Спрей Еуфорбіум Композитум Назентропфен С / Фото Heel
Для усунення симптомів закладеності носу та риніту, можете користуватися назальним спреєм Еуфорбіум Композитум Назентропфен С, що допомагає позбутись симптомів вже за 2 тижні лікування, а про високий профіль безпеки препарату свідчать його наступні характеристики:
Лімфоміозот зменшує запальний процес / Фото Heel
Зазвичай запальні процеси будь-якої локалізації призводять до інтоксикації та порушень процесів обміну речовин в організмі. Безпосередньо у вогнищі запалення можлива наявність набряку. З метою зменшення вираженості запального процесу, набряку та нормалізації відтоку лімфи, можна застосовувати препарат Лімфоміозот.
Траумель С дозволяє запобігти розвитку бактеріальних ускладнень / Фото Heel
Згідно з результатами досліджень, застосування натуропатичного препарату Траумель С при запальних процесах будь-якої локалізації, дозволяє запобігти розвитку бактеріальних ускладнень, забезпечує знеболювальний ефект та сприяє завершенню запального процесу. Тому його використання може бути актуальним при запаленні придаткових пазух носу.
Негайно звернутися до лікаря і не зволікати, слід у випадку якщо до наявних симптомів синуситу приєднались наступні: