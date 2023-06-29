Наскільки швидко ви можете схуднути: ось що кажуть вчені

Певно, коли ви починаєте худнути, ви хочете побачити результат якомога швидше. Проте на темпи втрати ваги впливають багато факторів, а не лише ваша дієта чи тренування.

Влітку хочеться вдягти обтислий одяг чи покрасуватися у новому гарному купальнику, проте експерти попереджають, що якщо ви хочете скинути кілька кілограмів, робити це варто обережно. Занадто стрімке схуднення може призвести до зневоднення чи каменів у жовчному міхурі.

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Скільки часу займає схуднення

Точної відповіді на запитання: "Скільки часу потрібно, аби схуднути", не існує. Та якщо ви протягом певного часу намагаєтеся скинути вагу, але не бачите результатів, коренем проблеми можуть бути деякі несподівані фактори, про які ви навіть не думали. Перш за все, на темпи втрати кілограмів впливає стать.

Вчені довели, що чоловіки худнуть дещо швидше за жінок. У спокійному стані вони спалюють на 5 – 10% калорій більше за умов однакової дієти. Такі відмінності пояснюються фізіологією, адже в жіночому тілі співвідношення жирової тканини до м'язової маси зазвичай більше, аніж у чоловіків.

Також науковці переконані, що з віком втрата ваги також стає набагато складнішим завданням. У людей старше 70 років потреба органів у калоріях значно зменшується, і вони вже не можуть витрачати їх так само швидко, як отримують.

На те, як швидко ви худнете, впливає також і початкова вага. Важчі люди за умов однакової дієти та фізичного навантаження втрачають більше маси, ніж люди з меншою вагою. Для того, щоб схуднути, експерти радять практикувати дефіцит калорій, адже схуднення відбувається тоді, коли людина витрачає їх більше, аніж отримує.

Проте у такому випадку дуже важливо не відмовляти собі у їжі, адже це може призвести до дефіциту поживних речовин та низки інших неприємних хвороб. Окрім того, так ви можете втратити не тільки жирову, але і м'язову масу.

Існує ще один фактор, який часто ігнорують, проте він серйозно впливає на втрату ваги – сон. Дослідження показали, що люди, які сплять по 8 годин, худнуть на 45% швидше за тих, хто спить недостатньо або ж має нерегулярний графік сну.



Кількість сну впливає на швидкість схуднення / Фото Pexels​

Безпечні темпи схуднення

Багато модних дієт чи комплексів тренувань пропонують дуже стрімку втрату ваги, та це може призвести до несподіваних і неприємних наслідків. Зокрема, серед побічних ефектів занадто швидкого схуднення лікарі зазначають втрату волосся, дратівливість, закрепи, втому та порушення менструального циклу.

Для того, щоб уникнути цих проблем, свій раціон та графік тренувань слід розпланувати так, щоб не втрачати більше за 1% своєї ваги на тиждень. Також експерти наголошують, що не варто розчаровуватися, якщо успіхи не будуть постійними; зазвичай на початку схуднення вага втрачається швидше.

Окрім того, дослідження довели, що люди, які регулярно зважуються та ведуть щоденник харчування, худнуть успішніше та краще втримують нову вагу за тих, хто цього не робить.