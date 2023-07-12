Що буде, якщо кожного дня їсти фрукти: ви здивуєтеся

Влітку прилавки рясніють різноманітними фруктами, тож нам хочеться одразу купити все. У фруктах містяться вітаміни, мінерали та клітковина, важливі антиоксиданти та фітохімічні речовини.

У фруктах міститься фолієва кислота, калій та вітамін C, пише 24 Канал. Склад поживних речовин залежить від сорту фрукта. З цієї причини важливо їсти різноманітні фрукти, щоб отримати максимальну користь для здоров’я. Клітковина та вода, що міститься у фруктах доможе відчути ситість.

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Що буде, якщо кожного дня їсти фрукти

Як частина добре збалансованої дієти, фрукти можуть допомогти знизити ожиріння та підтримувати здорову вагу, знизити рівень холестерину та артеріального тиску.

Регулярне вживання великої кількості фруктів знижує ризик цукрового діабету 2 типу, інсульту, хвороби серця, раку та високого кров’яного тиску.

Фрукти необхідні для нормальної роботи кишково-шлункового тракту. Якщо їсти фрукти на голодний шлунок за 30 хвилин до їжі, то вітаміни будуть краще засвоюватися та позитивно впливати на вашу вагу.

Головний мінус споживання великої кількості фруктів кожного дня (понад 300 грамів) полягає в тому, що в них багато простих цукрів, в тому числі фруктози, яка є простим вуглеводом. Саме надлишок простих вуглеводів – головна причина набору зайвої ваги.



Фрукти містять багато вітамінів / Фото з відкритих джерел

Скільки фруктів можна їсти в день

Кожна людина повинна щодня їсти не менше 5 порцій різних фруктів та овочів. Для дорослих порція становить 80 грамів.

Краще їсти фрукти на сніданок або до обіду та робити ними перекуси. Фахівці радять їсти фрукти до їди, а не після.

Не варто їсти фрукти на ніч, оскільки фруктоза сприяє припливу енергії, що сприяє непотрібному тонусу ввечері та заважає заснути. Фрукти перетравлюються вночі, затримуюються в товстій кишці, починають бродити та призведуть до вздуття живота.