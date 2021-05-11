Скільки можна зекономити, кинувши курити: приклад, який мотивує до змін

Замість того щоб витрачати гроші на цигарки, мешканка Англії вирішила відкладати їх в скарбничку. Вже через кілька років заощаджень жінка змогла втілити свою мрію та придбати авто.

Поліна О'Коннор – 70-річна мешканка Амберстоун в графстві Суссекс, яка почала палити ще в дитинстві. Першу пачку сигарет вона купила, коли їй було всього 11 років. Сьогодні вона розповідає, що куріння в часи її молодості "змушувало вас виглядати статусно".

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Мій батько завжди курив самокрутки, коли мені було 10, він скручував мені папір, щоб я могла тримати його, ніби уявну сигарету. Я хотіла бути такою ж дорослою, як мій батько. Куріння було всюди. Тоді ви могли з легкістю купити тютюн без обмежень, і я робила це, думаючи, яка я доросла, – розповіла Поліна.



Поліна регулярно курила з 20 років / Фото PA Real Life

Поліна відразу втягнулася в шкідливу звичку, кидаючи курити в дорослому віці лише під час вагітності своїми двома дочками. Особливо багато доводилося палити на робочому місці.

Коли мене щось турбувало, я могла відходити покурити до 20 разів день. Навіть якщо нічого особливого не відбувалося, я все одно викурювала 5 цигарок за день.

Про істинну шкоду звички Поліна задумалася, коли втратила батька через проблеми зі здоров'ям, пов'язані з курінням. Вона знала, що їй потрібно щось змінити. У 2011 році вона пошкодила коліно. Пройшовши курси багаторазових терапій, жінка звернулася до психотерапевта. Разом вони встановили, що кульгавість – це наслідок психосоматики. Разом вони крок за кроком вилікували патологію кінцівки.

Психотерапевт спеціалізувався на рекурсивній терапії, яка допомагає створювати нові нейронні з'єднання в мозку – перебудовувати тригери, які змушують людину відчувати занепокоєння, фобії або інстинктивно тягнутися до сигарет. Поліна вирішила опрацювати з ним і проблему куріння.



Поліна задумалася про відмову від цигарок після смерті батька / Фото PA Real Life

У Поліни, як і в інших курців, існує безліч ситуацій, які викликають бажання закурити. Наприклад, під час ритуалу ранкової кави. Коли курці зі стажем ставлять чайник, це запускає ланцюжок процесів в мозку. Навіть не замислюючись, людина тягнеться за сигаретами.

Я не поспішаючи знаходжу всі тригери та виявляю минулі події, які запускають бажання покурити, – розповідає терапевт про свою техніку.

Поліні вистачило сеансу, щоб відмовитися від сигарет. Тоді вона і не замислювалася, як багато доходів спускала на тютюн, але психотерапевт запропонував відкладати гроші, які вона звикла обмінювати на цигарки.

Поліна не курила 7 років і кожні 5 фунтів, які віддавала за пачку сигарет раніше, дбайливо складала в конверт. За ці роки вона назбирала достатню суму, щоб купити червоний спортивний кабріолет Audi A3 TDI й у свої 70 років відчути себе молодшою та виглядати на крутому авто просто незрівнянно.



Поліні вдалося назбирати на нове авто / Фото PA Real Life

Я купила спортивний автомобіль, тому що відчуваю себе набагато молодшою, значно здоровішою і більш живою. Єдине, про що шкодую, що не кинула курити раніше!