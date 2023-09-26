Ви використовуєте надто багато прального порошку: ось скільки потрібно насправді

Пральний порошок, виявляється, не тільки прибирає бруд, але й робить ваші речі досить жорсткими та неприємними на дотик. І, скоріш за все, ви правда засипаєте надто багато його до вашої пральної машини.

Певно, ви вже колись стикалися з тим, що діставали білизну з пральної машини, а вона виявлялася не м'якою і пухнастою, а жорсткою та накрохмаленою. Це відбувається через те, що ви засипаєте для прання надто багато порошку.

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Скільки порошку потрібно використовувати

Для того, щоб ефективно почистити одяг, вам буде достатньо двох столових ложок порошку на завантаження – і це для тих випадків, коли уся ваша пральна машина заповнена білизною.

Сара Бодган, експертка з пральних машин, переконана, що для звичайного прання вагою до 4 кілограмів буде достатньо всього однієї столової ложки порошку. А якщо ви перете білизну вручну, варто брати навіть менше.

Звісно, кількість мийного засобу, який варто використовувати, різниться для різних брендів порошку.

Деякі виробники мийних засобів брешуть на етикетці. Але пам’ятайте, що вони продають продукт і хочуть, щоб ви купували його більше,

– поділилася Сара Бодган.



Для прання достатньо ложки порошку / Фото Pexels

Та якщо ваша білизна вже зіпсована великою кількістю порошку, що накопичився за чималу кількість прання, ви ще можете виправити ситуацію. Для цього вам потрібно замочити забруднену білизну в суміші оцту та води. У ванні змішайте одну склянку оцту на один літр води, і потім закиньте у цей розчин білизну.

Якщо на одязі є видимі плями від прального порошку, просто потріть забруднену частину одягу, щоб послабити накопичення. Замочувати одяг варто на годину, а потім покласти його до пральної машини на звичайний цикл прання.