Як часто потрібно прати бюстгальтер: відповідь здивує

Ви могли не замислюватися про це, та ваші груди пітніють так само, як і решта тіла. А ваш бюстгальтер не тільки підтримує груди, але й робить це в умовах високої вологості, і якщо не прати його досить часто, це може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Ваш бюстгальтер постійно прилягає до вашої шкіри, і так тканина вбирає увесь піт, бруд та бактерії, які є на вашому тілі. Тож носіння чистих бра буде не тільки корисною для вашого здоров'я, але й підвищить відчуття комфорту та впевненості протягом дня.

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Як часто треба прати бюстгальтер

Не існує досліджень щодо того, як часто потрібно прати цей елемент білизни, проте дерматологи дають слушні рекомендації, яких ви можете дослухатися. І робити це потрібно точно частіше, ніж раз на тиждень.

Як дерматологиня і експертка із догляду за шкірою, я б рекомендувала прати бюстгальтери після кожного носіння, щоб підтримувати належну гігієну та здоров’я шкіри,

– поділилася докторка Кемунто Макая.

Втім, частота прання може залежати від деяких додаткових факторів, та все ж варто це робити не рідше, ніж через кожні 2 – 4 носіння. Та якщо ви дуже багато рухаєтеся, або носите бюстгальтер у літні спекотні місяці, вам доведеться прати його частіше.

Як правильно прати бюстгальтер

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Перше, що вам потрібно зробити – це ознайомитися з інструкціями, вказаними на етикетці виробу і дотримуватися їх. Найкращим способом привести цей одяг до ладу буде прати його вручну, використовуючи м'який мийний засіб. Також варто прати бра у прохолодній воді, особливо якщо вони мають підкладку.



Прати бюстгальтери краще вручну / Фото Pexels​

Якщо ж ви плануєте використовувати пральну машину, спершу помістіть бюстгальтер у сітчастий мішок для білизни, щоб він зберіг форму і не пошкодився під час прання. Також експерти радять пропускати бюстгальтери через додатковий цикл прання, щоб переконатися, що на них не залишилося залишків мийного засобу.

Та що ж відбудеться, якщо ви не пратимете свою білизну досить часто? Це може призвести до появи бактерій та грибків, а вони можуть спричинити такі інфекційні захворювання, як фолікуліт чи кандинозну попрілість. А через вологий від поту бюстгальтер ви можете відчути натирання чи висипи вугрів через накопичені бактерії та бруд.