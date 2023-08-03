Як часто потрібно приймати душ: такої відповіді ви не очікували

Звісно, регулярне купання – потрібна звичка, проте ви, можливо, ходите в душ занадто часто. Якщо митися дуже ретельно, можна нашкодити своїй шкірі та здоров'ю.

Вам може здатися, що додатковий душ на день може допомогти вам оздоровитися. Щонайменше, це зробить ваш більш чистими. Проте разом з брудом вода та мило можуть вимити й натуральні олії та природний захисний шар шкіри.

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Як часто потрібно купатися

Ви могли не замислюватися про це, проте ваша шкіра має не тільки захисний шар, але й баланс "хороших" бактерій, що захищають шкіру не тільки від мікробів, але й від сухості. І якщо ви будете чистити її надто часто, це може призвести до роздратування та свербіння шкіри.

Окрім того, прийняття душу може викликати навіть тріщини у шкірі, через які зможуть проникнути алергени та мікроби. І, як би парадоксально це не звучало, вашому організму потрібні бактерії для того, щоб виробляти антитіла.

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Якщо ж ви користуєтеся антибактеріальним милом, ви можете посилити цей ефект. Найбільше воно може вплинути на дітей, організм яких тільки розвивається. Саме через це педіатри та дерматологи радять не купати дітей щодня.



Митися двічі на день шкідливо / Фото Pexels

Проте однозначної відповіді на питання, скільки разів та тиждень потрібно купатися, не існує. Більшість лікарів вважає, що щоденний душ може бути непоганим варіантом. Проте деяким людям буде достатньо всього двох-трьох походів до душу на тиждень.

Частіше варто приймати душ тим, хто має певні алергії та жирну шкіру. Втім, важливо також враховувати й час, який ви проводите у ванній. Швидке полоскання не матиме такого поганого впливу на вашу шкіру, як годинний душ.