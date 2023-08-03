Їжте ці корисні сніданки, щоб покращити роботу мозку

Якщо ви почнете свій ранок з листкової зелені, жирної риби та свіжих ягод, то маєте всі шанси покращити роботу мозку.

Сніданок – найважливіший прийом їжі за день. Ранкова їжа – це паливо для організму, вона підвищує нашу енергію та бадьорість.

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Дієтологиня Даніель Леві-Волінс зазначає, що ми повинні зранку отримати достатню кількість білків, жирів та вуглеводів. Половину нашої тарілки мають складати овочі та фрукти, іншу половину – білок та цільнозернові продукти.

Щоб ваш мозок був у тонусі, додайте до сніданку такі продукти:

Ягоди містять флавоноїди, які пов'язані з більш повільними темпами зниження когнітивних функцій.

Жирна риба багата на омега-3 жирні кислоти, які захищають і зміцнюють когнітивні функції.

Листкова зелень містить поживні речовини, що покращують роботу мозку, такі як бета-каротин, вітамін К та фолієва кислота.

Яйця є чудовим джерелом холіну, який покращує здоров'я мозку протягом усього життя, але міститься лише у жовтках.

Горіхи містять білок, а волоські горіхи – величезну кількість омега-3.

Крім покращення когнітивних функцій, ці продукти містять білок та поживні речовини, необхідні для гарного самопочуття протягом дня. Згідно з одним дослідженням, ці продукти для мозку можуть сприяти психічному здоров'ю, тож вони змусять вас почуватися краще в цілому.