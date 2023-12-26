Що важливо їсти взимку, щоб не погладшати, але бути енергійним: візьміть це до уваги

Взимку ми більше часу проводимо вдома, а отже – більше харчуваємося та швидше піддаємося набору ваги. А ще свята й застілля також дають про себе знати. Та зайвої ваги можна уникнути, якщо дотримуватися простих правил харчування.

Зміна теплого сезону на холодний завжди проходить не без наслідків на наш організм. У зимову пору року у нас частіша стомлюваність, підвищений апетит, а ще відсутність енергії на заняття спортом. Звідси з’являється неправильне харчування та кілька зайвих кілограмів, які можна набрати за зиму.

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Дієтолог Євгенія Розум зазначає, що наше харчування має завжди бути збалансованим, незалежно від сезону. Вона радить слідкувати за тим, аби продукти були цільними та не рафінованими, адже вони підлягають обробці та втрачають поживні речовини й вітаміни.

До прикладу, борошно вищого ґатунку містить багато крохмалю та позбавлене всіх вітамінів і поживних речовин, характерних для цільного зерна.

"Слідкуйте за тим, щоб у вашому раціоні було достатньо продуктів рослинного походження, овочів, додавайте фрукти, ягоди. Безумовно, мають бути якісний білок рослинний (крупи, злакові, бобові) і тваринний (яйця, риба, якісні сорти м’яса), кисломолочні продукти, які позитивно впливають на флору кишківника,

– зазначила дієтологиня.

За словами Євгенії Розум, ваш головний ворог – перекуси між прийманням їжі. Дорослій людині треба їсти 3-4 рази на день, а в перерві вживати воду. Взимку робіть перевагу на теплій воді, що корисно для повноцінної терморегуляції. Щоб вода вам смакувала краще – додайте кардамон, сік лимону чи імбир.



Взимку в раціоні мають бути овочі й фрукти / Фото Pexels

Що не менш важливим є в зимову пору коли ми мало рухаємося – фізичне навантаження, яке дасть нам енергію в період короткого світлового дня. Корисно зайнятися вправами, якщо у вас поганий настрій. Будь-яка активність на 20-30 хвилин покращить ваш настрій.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Також не забувайте виходити на свіже повітря, щоб організм наситився киснем. А щоб відчути приплив бадьорості – буде достатньо присісти 10 разів.