Одна помилка в душі, яка пошкоджує шкіру: ви це робите постійно

Одна гігієнічна звичка, яка здається нам нешкідливою, може погіршити стан сухої шкіри, а саме – рясне намилювання шкіри гелем для душу.

Намилювання кожної кінцівки може пошкодити шар шкіри, оскільки позбавляє шкіру необхідної вологи і посилить сухість. Дерматолог та доктор медичних наук Джошуа Зейнхнер пояснив, чому слід уникати надмірного піноутворення на шкірі.

До теми Що буде, якщо ніколи не мити пензлі від макіяжу: ви точно здивуєтесь

Надмірне миття викликає сухість шкіри

Важливо щодня видаляти зі шкіри будь-які видимі забруднення та очищати брудні ділянки за допомогою гелю для душу. Втім намилювати все тіло не варто, води буде цілком достатньо.

Це особливо актуально для пацієнтів, які страждають від таких захворювань, як сухість шкіри та екзема, коли шкірний бар'єр вже порушено, і надмірна дія мила чи гелю може фактично погіршити його функціонування,

– зазначив лікар Джошуа Зейнхер.

Дерматолог вирішив дати кілька порад, як не варто приймати душ, щоб уникнути сухості шкіри.



Надмирне намилювання висушує шкіру / Фото з Everyday Health

Не використовуйте гарячу воду

"Нашому розуму подобаються високі температури, але нашій шкірі – ні. Надмірна дія гарячої води може позбавити шкіру ефірних олій і пошкодити зовнішній шар шкіри", – зазначив лікар.

Обмежте прийом душу до 10 хвилин

Джошуа Зейнхер зазначає, що тривалий гарячий душ може ще більше висушити шкіру, тому не варто його довго приймати.

Доктор медичних наук Клер Чанг радить зволожувати шкіру після протягом трьох хвилин після душу, щоб зафіксувати вологу.

За даними Американської асоціації дерматології, шукайте зволожуючі засоби з такими інгредієнтами, як олія жожоба, гліцерин, гіалуронова кислота, молочна кислота, вазелін та олія ши.