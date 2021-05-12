Особистий досвід: плюси та мінуси щоденного зважування

Що трапиться, якщо зважуватися кожного дня? Одні фахівці сходяться на думці, що така практика саботує процес схуднення та негативно впливає на мотивацію. Інші – вбачають в цьому можливість прослідкувати динаміку змін. Щоб розібратися в цій дилемі, журналістка видання Insider провела власний експеримент.

Впродовж кількох місяців Рейчел Хозі розпочинала свій день зі зважування та занотовування поточної ваги. Наприкінці тижня вона сумувала цифри за 7 днів та обчислювала середнє значення, щоб оцінити свій прогрес. Цей експеримент допоміг нормалізувати вагу дівчини й показав, що в регулярному зважувані немає нічого небезпечного, якщо використовувати його, щоб дізнатися більше про особливості свого організму.

Читайте також Як "найздоровіша" дієта допомогла жінці скинути 47 кілограмів: фото до і після

Вперше про ідею щоденного зважування Рейчел почула від особистого тренера Джордана Саята. Працюючи з клієнтами, він рекомендує застосовувати щоденний підхід та щомісячний аналіз, щоб краще вивчити свій організм.

Щоденне зважування показує поточний стан тіла.

Звісно, якщо ви прагнете втратити вагу, кожен зайвий кілограм здаватиметься вам катастрофою, утім експерти зазначають, що коливання цифр – це не ознака втрати чи накопичення жирової маси. Швидше за все, ви просто з'їли солону їжу, яка призвела до затримки рідини, перекусили вуглеводами або почали приймати медикаменти. Окрім цього, щоденне зважування – це найкраща практика для жінок, які хочуть дізнатися в який період циклу спостерігається пікова вага, вечеря з яких продуктів найпомітніше відбивається на ранок та скільки води пити, щоб підтримувати сталі показники.

Більшість експертів віддають перевагу фотографіям

В процесі схуднення не можна виключати психологічний аспект: багато людей, які стають на цей шлях, потребують миттєвого результату, який підкріпить їхні очікування. В такому разі позначка "плюс" на вагах може зіграти злий жарт та повністю демотивувати початківців.

Щоб уникнути цього, тренери та дієтологи обирають інший підхід. Клієнт повинен зробити фотографію у повний ріст до початку занять або дієти та зафіксувати зміни за 3 – 4 тижні.

Що говорить наука

Згідно з даними досліджень, регулярне зважування є нагадуванням про необхідність дотримуватися режиму: не допускати зривів щодо їжі та не пропускати заняття в спортзалі.

Це підтверджує й приклад Рейчел:

Коли я зважувався щотижня, я неймовірно нервувалася, адже не могла контролювати результат. Зважування щодня навчило мене, що втрата ваги не є лінійною. Більшість із нас зіткнеться з тим, що цифри будуть підійматися та опускатися вниз, тому важливо побачити повну картину. Саме це дасть змогу підтримувати оптимальну вагу в довготривалій перспективі.

Звісно, якщо ви не з тих, хто любить числа та аналіз, вам може бути складно витримати систематичність та визначати середнє значення, в такому разі спробуйте підібрати інший підхід до вимірювання прогресу. Також цей метод протипоказаний людям з розладами харчової поведінки в анамнезі. Дослідження 2011 року навіть виявило, що люди, які регулярно зважуються більш невдоволені своїм тілом.

Щоденне зважування – це навчальний інструмент

Рейчел підсумовує, що така практика й справді потрібна тим, хто прагне оцінити реальний прогрес та хоче вивести власну систему контролю параметрів тіла. До того ж за час проведення експерименту, вона зрозуміла, що вага – це просто статистика, яка потребує регулярних оновлень даних. Якщо ви бачите неприємні цифри зранку, то точно знаєте, що у вас попереду є цілий день, впродовж якого ви можете встигнути змінити ці показники.