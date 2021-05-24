Вчені назвали продукт, який запобігає діабету 2-го типу

Не секрет, що жирна риба є чудовим джерелом омега-3 й кальцію. А згідно з новими дослідженнями, опублікованими в Clinical Nutrition, вона ще й ефективна для профілактики діабету 2-го типу.
Дослідження проводили науковці з Відкритого університету Каталонії в Іспанії. Вони зібрали 152 учасники з переддіабетом, кожен з яких дотримувався стандартизованого плану харчування, який гіпотетично знижує ризик розвитку діабету.
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План харчування однієї групи передбачав 200 грамів (2 банки) сардин на тиждень. Для того, щоб отримати точні результати, їм було запропоновано їсти їх цілими, так, на думку вчених, риба демонструє максимум переваг.
Що показало дослідження
На початку дослідження 37% учасників, які їли сардини, належали до групи з високим ризиком діабету. Через рік рибної дієти ця цифра знизилася до 8%. Тим часом паралельна група змогла знизити показники на незначний рівень: з 27% до 22%.
Крім цього, у групі, яка їла сардини, знизився рівень холестерину, а також нормалізувався артеріальний тиск і резистентність до інсуліну.
Як зазначає провідна дослідниця Діана Діас Ріццоло:
Сардини недорогі, безпечні та допомагають запобігти появі діабету 2-го типу. Їх легко додати в раціон та можна рекомендувати пацієнтам на медичних оглядах.
Незалежно від того, чи прагнете ви зменшити ризик діабету, чи просто хочете включити у свій раціон більше корисних жирів і білків, сардини будуть хорошим доповненням до раціону.