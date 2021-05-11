Вчіться все життя: 7 дієвих способів уповільнити старіння мозку

Спосіб життя може впливати на швидкість старіння мозку. Якщо ви переглянете його, внісши незначні зміни у своє повсякденність, можливо, здоров'я вашого мозку сильно покращиться. І почати ці зміни ніколи не пізно.

Нервові клітини головного мозку постійно оновлюються, але в процесі старіння деякі його ділянки дещо зменшуються. Це позначається на пам'яті, гостроті сприйняття, здатності до навчання та уважності. Відтак, наука стверджує, що процес старіння починається задовго до того, як ми починаємо відчувати ознаки старості.

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Робоча пам'ять і швидкість мислення погіршуються досить рано. 40-річний чоловік вже не може перевершити в цих аспектах своїх дітей, – каже Магнус Ліндвалл, професор психології здоров'я в гетеборзькому університеті.

Швидкість цього процесу індивідуальна, але роль відіграють і гени, і навколишнє середовище. Ми не можемо вплинути на спадковість, але образ життя ми обираємо самі. Краще завести корисні звички якомога раніше:

Чим старшими ми стаємо, тим більше наш спосіб життя впливає на мозок. Зазвичай говорять про 3 види стимуляції, яка корисна для мозку: фізична, когнітивна і соціальна, – додає професор.

1. Рухайтеся



Фізична активність покращує функції мозку / Фото Pexels

Тренування допомагають створити кращі умови для утворення в мозку нових нервових клітин. Недавнє дослідження свідчить, що будь-яка фізична активність корисна для мозку, в тому числі силові тренування, – повідомляє Ліндвалл.

Сидячий спосіб життя підсилює запальні процеси в організмі. Також він збільшує ризик розвитку деменції. Згідно з дослідженнями, в 13% випадків пасивний спосіб життя пацієнта стає однією з причин хвороби Альцгеймера.

Шведське дослідження серед людей у ​​віці 60 років показує, що у тих, хто займається фізичною активністю, краще виробляється дофамін, а це корисно для пам'яті й мотивації.

2. Сон в пріоритеті

Прагніть спати не менше 7 годин на добу. Якщо у віці 50 – 60 років регулярно спати 6 годин і менше, зростає ризик розвитку деменції, свідчить дослідження, опубліковане у 2021 році.

3. Урізноманітніть раціон і їжте більше овочів і зелені



Їжте більше зелені / Фото Pexels

На роботу нервових клітин і здатність мозку створювати нові клітини впливає раціон.

Існує раціон, який корисний взагалі для всіх клітин організму, в тому числі нервових. Він включає багато овочів, ягід, фруктів, бобових, горіхів, цитрусових, маслинової олії та риби, – розповідає професорка Каролінського інституту Май-Ліс Хеленніус, яка спеціалізується на профілактиці серцево-судинних захворювань.

При надлишку тваринних жирів і білків складніше отримати достатню кількість поліненасичених жирних кислот, які життєво важливі для мозку. Мінімум 1% калорій має надходити в організм з омега-3, а це відповідає 2,5 – 3 грамам в день.

4. Бережіться зайвої ваги

Відомо, що існує зв'язок між дієтами та когнітивними здібностями. Популярний метод схуднення – періодичне голодування, наприклад, впливає на білки в мозку, які є важливими для утворення нових нервових клітин.

Але поки недостатньо наукових даних, щоб сказати, як періодичне голодування впливає на процес старіння людського мозку.

Зараз люди витрачають так мало енергії, що для схуднення часто недостатньо просто зменшити кількість порцій. До того ж в такому разі існує ризик, що ми недоотримаємо якихось життєво важливих поживних речовин.

5. Подбайте про мікрофлору кишечника

Кишечник іноді називають другим мозком. Між мозком і черевною порожниною через блудний нерв постійно підтримується зв'язок в обох напрямках. Дослідження показують, що 90% гормону серотоніну, який дуже важливий для психічного здоров'я, пов'язані з кишечником.

Якщо мікрофлора кишечника багата різними бактеріями – це корисно і для мозку. Проблема в тому, що ми харчуємося дуже одноманітно і вживаємо занадто мало клітковини, необхідної для різномаїття "хороших" бактерій.

6. Постарайтеся налагодити стосунки



Соціалізація позитивно впливає на мозок / Фото Pexels

На здоров'я мозку позитивно впливає здорове психологічне самопочуття. Коли у нас все добре в стосунках з близькими, ми активні й відчуваємо, що в житті є сенс. Як наслідок – знижуються і стрес, і інтенсивність запальних процесів в організмі. Менше запалень – кращі когнітивні здібності.

Вважається, що люди похилого віку старше 80 років, які продовжують вести активне соціальне життя (ходити в кіно або обідати в кафе), довше зберігають мікроструктуру білої речовини мозку, а також показують кращі результати в тестах на швидкість мислення.

7. Вчіться новому

Діяльність, яка вимагає концентрації та відпрацювання, позитивно впливає на здоров'я мозку. У людей похилого віку, які регулярно ходять на танці, краще розвинута структура ділянок мозку, пов'язаних з гіпокампом, а вчені вважають, що це добре впливає на пам'ять.

Раніше вважалося, що освіта захищає мозок від деградації, але недавні дослідження показали, що мозок людей з вищою освітою з віком зменшується аналогічно мозку людей без освіти. Це означає, що важливо тренувати мозок новими завданнями й знаннями все життя.