Відмовилася від алкоголю та вела щоденник: тренерка поділилася власним методом схуднення

Це історія 29-річної Кайли Русієцкі. Декілька років тому жінка вирішила відмовитися від алкоголю, щоб покращити свій стан здоров'я. Згодом цей експеримент переріс в повноцінну дієту і їй вдалося позбутися 30 кілограмів.

Сьогодні Кайла проходить навчання, щоб отримати сертифікат особистого фітнес-тренера. Вона активно ділиться порадами щодо схуднення та розкриває деякі свої секрети, які допомогли досягнути вражаючого результату за відносно короткі терміни. Про деякі з них – далі.

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Кайла розповідає, що боролася зі своєю вагою ще з часів школи. Дівчинкою вона відчувала себе зайвою в колі худорлявих однолітків. Через це, пригадує Кайла, їй довелося відмовитися від випускного вечора в середній школі.

Жінка відчувала, що не може жити повноцінним життям через свою вагу і з кожним роком ставало лише гірше:

Я використовувала алкоголь, щоб замаскувати свої почуття щодо свого тіла, що своєю чергою лише провокувало набір нових кіло. Я усвідомлювала: люди вважають, що в мене ожиріння, але я ніколи не вносила відповідних змін у своє життя.

Кайла розповідає, що пробувала біг та домашні тренування, але це не спрацювало. Їй було важко відтворювати рухи, а біг не продемонстрував хоча б якогось ефекту. Зневірившись, Кайла перейшла на таблетки для схуднення та чаї для детоксикації, але й це виявилося невдалим методом. Єдине, що залишалося – ховатися під великими сукнями, кардиганами та алкоголем.

Водночас Кайла боролася з гіпертонією. З 23 – 25 років вона отримувала рецепти на ліки проти артеріального тиску, страждала від щоденних головних болів та розладу шлунку. Це теж впливало на її тривожність та психічний стан.

У вересні 2017 року я переїхала до свого чоловіка. Я виявила, що я дуже багато їла, пила та перекушувала на вулиці, повертаючися додому.

У лютому 2018 року, Кайла з чоловіком вирішили повністю відмовитися від алкоголю. Основною причиною стало занепокоєння станом здоров'я. На той момент пара навіть не думала про схуднення, однак саме це рішення стало відправною точкою до подальших змін.

У березні 2018 року я відчула, що мені дійсно потрібно щось змінити. Я завжди носила XL, але на той момент в гардеробі почало назбируватися все більше XXL. Тоді стало очевидно, що ситуація виходить з-під контролю.

Спочатку Кайла працювала над харчуванням, використовуючи систему контейнерів. Це навчило її бути уважнішою до порцій та надавати пріоритет корисній їжі. Відмовившись від цієї системи, Кайла перейшла до ведення журналу. Це виявилося чудовим способом стежити за раціоном та кількістю випитої води.

Меню Ка йли

Сніданок : органічна зелень та протеїновий коктейль на мигдальному молоці з шпинатом або замороженою вишнею/полуницею.

: органічна зелень та протеїновий коктейль на мигдальному молоці з шпинатом або замороженою вишнею/полуницею. Обід: куряче м'ясо та броколі, відварені на пару; салати з великою кількістю овочів; батат.

куряче м'ясо та броколі, відварені на пару; салати з великою кількістю овочів; батат. Перекус : Ягоди та білкові батончики в помірних кількостях, нежирний сир зі спеціями або домашнє безе.

: Ягоди та білкові батончики в помірних кількостях, нежирний сир зі спеціями або домашнє безе. Вечеря: Броколі на пару/цвітна капуста/морква, приготовлена на пару з нежирним білком (куряча грудка, нежирна мелена індичка).

Броколі на пару/цвітна капуста/морква, приготовлена на пару з нежирним білком (куряча грудка, нежирна мелена індичка). Десерт: грецький йогурт з ягодами, корицею або мускатним горіхом.

Тренування

На початку замість звичайних вправ я виконувала полегшені модифікації.

Жінка відвідувала зал щодня і це не допомогло їй стати сильнішою. З часом вона зрозуміла, що може добре працювати з вагою, що їй подобаються силові тренування, що можна обирати ті вправи, які приносять задоволення. Саме на цей час припав період найбільших змін.

Спочатку я тренувався 4 – 5 днів на тиждень, орієнтовно 30 – 60 хвилин. 3 дні були присвячені силовим тренуванням, інші – виділялися для кардіо.

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