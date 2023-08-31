Спробуйте їсти більше винограду: він вразить неочікуваною користю

Виноград – соковитий, освіжаючий та дивовижно корисний. Не опускайте можливості поласувати смачним виноградом, який подарує вашому організмові багато користі.

Часто ми вживаємо фрукти через те, що любимо їх смак, але рідко задумуємося про користь, яку вони несуть. Радимо більше дізнатися, чим саме є корисний виноград та чому його варто активно додавати до свого раціону.

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Виноград є відмінним джерелом вітаміну К, калію та рослинних сполук. Саме вітамін К відіграє важливу роль у згортанні крові. Здорове згортання крові не лише загоює рани, але й запобігає появі тромбів, які призводять до серцевого нападу та інсульту. Екстракт виноградних кісточок є особливо ефективним при лікуванні високого кров'яного тиску.

Ви будете здивовані, але виноград здатен покращити здоров’я кісток. Він містить вітамін К, вітамін С, мідь, калій та магній, які й підтримують здоров'я кісток та зубів.



Виноград має багато корисних властивостей / Фото з Pexels

Якщо у вас є якісь проблеми зі сном, виноград підійде вам як чудове природне джерело мелатоніну – основного гормону, що бере участь у регулюванні циклу сну та неспання.

Виноград також допомагає регулювати рівень цукру в крові та підтримувати здоровий обмін речовин. Ягода багата на вітамін B6, який підтримує роботу мозку. Він також відіграє вирішальну роль у загальному здоров'ї нервової системи та імунної системи.

Також виноград може допомогти покращити та зберегти здоров'я шкіри. Ресвератрол, що міститься у винограді не тільки допомагає зменшити запалення шкіри, але й захистити її від ультрафіолетових променів, зморшок та меланоми.