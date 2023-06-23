Ви будете жити довше, якщо у вас ця група крові

Здоровий спосіб життя, правильне харчування та спорт – це звісно запорука довгого та щасливого життя, проте свою лепту у кількість прожитих вами років внесе і ваша кров.

Вчені вияснили, що група крові та тривалість життя людини мають зв'язок. Більше про відкриття розповідаємо у матеріалі.

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З якою групою крові живуть довше

Однією з найсильніших вважається 1 група крові. Вчені виявили, що носії саме цієї групи є більш стійкими до недуг та мають довшу тривалість життя.

Довгострокові дослідження довели, що саме І (0) група вважається найсильнішою. Її представники рідше страждають від серцево-судинних захворювань, від хвороб пам'яті і навіть від деяких видів раку шлунка та підшлункової залози. Саме така стійкість і дозволяє людям з 1 групою крові жити довше,

– повідомляють вчені у дослідженні.

Річ у тому, що І група містить менше молекул, що викликають згортання крові. Це й береже її носіїв від хвороб серця та мозку. Представники інших груп є більш вразливими до проблем із цими органами та інших захворювань, наприклад, люди з II групою менш стійкі до малярії.

Найчастіше з інфекціями та хворобами серця стикаються носії 4 групи. У них також вищий ризик розвитку пухлин чи раку.