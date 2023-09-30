Як часто можна фарбувати волосся: відповідь здивує

Фарбування волосся може бути чудовим способом змінити імідж чи прибрати небажану сивину, проте воно може також і нашкодити стану вашої зачіски. Робити це потрібно обережно і з певною періодичністю.

Звісно, ви вже знаєте, що для досягнення ідеального, рівного тону потрібна фарба, насичена хімікатами. Через них ваше волосся може зрештою стати ламким, сухим та неприємним на дотик. Як часто можна фарбуватися, щоб уникнути цих побічних ефектів, розповів колорист Джастін Андерсон.

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Як часто можна фарбувати волосся

Наше волосся – дуже делікатне, тому повторного фарбування варто уникати так довго, як це можливо.

Я завжди рекомендую чекати якомога довше, щоб зберегти цілісність вашого волосся,

– поділився Андерсон.

Бажано фарбувати ваші пасма не частіше, ніж раз на чотири-шість тижнів. Втім, варто зважати також і на природну текстуру волосся, його колір та ту фарбу, яку ви використовуєте.

Колорист також зауважив, що на шкоду від фарбування впливає також частота миття голови та кількість часу, яку ви проводите під сонцем. Тож якщо ви хочете, щоб ваша зачіска виглядала якомога краще, а колір не вимивався, вам варто звернутися до свого колориста.

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Окрім того, Джастін Андерсон зауважує, що для того, аби зберегти своє волосся здоровим, варто фарбувати його в салоні, а не купувати фарби самостійно.

Я завжди вважаю, що краще спочатку поговорити з професіоналом і повідомити йому, що саме ви хочете зробити зі своїм волоссям. Вони є експертами, і вони допоможуть вам знайти найкраще рішення, зберігаючи загальний стан здоров’я вашого волосся,

– розповів колорист.

Втім, якщо вам потрібно лише зафарбувати корені від сивини, ви цілком можете зробити це самостійно.

Як утримувати колір довше

Перше, що рекомендує робити Джастін Андерсон, так це уникати надмірного миття голови. Виявляється, дуже часте застосування шампуню може позбавити ваше волосся натуральних олій та зробити його більш сухим.



Часте використання шампуню може бути шкідливим / Фото Pexels

Спробуйте поступово збільшувати періоди між миттям голови, і з часом ви помітите, що ваше волосся стає все менш жирним, і тоді вам не доведеться постійно використовувати шампунь.

Раз на тиждень робіть пілінг голови з використанням спеціального скрабу. Колорист переконаний, що здорове волосся починається із здорової шкіри голови. Окрім того, ви можете пошукати тонуючі шампуні та кондиціонери, які допоможуть вам зберігати фарбований колір яскравим та свіжим якомога довше.