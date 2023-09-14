Ось як часто потрібно мити холодильник: несподівана відповідь експерта

Можливо, ви миєте свій холодильник тільки тоді, коли починаєте відчувати неприємний запах, але такий підхід може не тільки призвести до поширення бруду, але й до проблем зі здоров'ям. Якщо не чистити холодильник досить часто, продукти можуть псуватися швидше та нашкодити вам.

Ваш холодильник – це прилад, який ви використовуєте на кухні чи не найчастіше, і саме тому вкрай важливо підтримувати у ньому чистоту. Деякі частини холодильника потрібно мити щодня, інші можна чистити набагато рідше. Про те, як правильно мити холодильник, розповіла експертка з прибирання Еріка Янг.

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Що треба чистити щодня

Певно, у вашому холодильнику зберігається чимало рідин: суп, молоко, соки. І якщо якась з них розіллється на поличку холодильника, точно не варто чекати планового прибирання, щоб витерти пляму. В іншому випадку на полицях залишаться липкі залишки їжі, які буде вкрай важко видалити згодом.

Які частини прибирати щотижня

Якщо ваш холодильник неприємно пахне, цілком можливо, це відбувається через те, що ви недостатньо часто протираєте полички та лотки. Будь-які бризки та краплі, що потрапляють та них, потрібно ретельно видаляти вологою ганчіркою.



Полиці холодильника варто мити кожного тижня / Фото Pexels​

Окрім того, візьміть за звичку щотижня прибирати стару їжу з холодильника та протирати його задню частину перед походом до магазину. Не забувайте й про очищення зовнішньої частини вашого холодильника – видаляйте плями від пальців та інший бруд, що залишається на ручці та дверцятах холодильника.

Що чистити раз на місяць

Скоріш за все, коли мовиться про миття холодильника, найчастіше люди забувають про миття верхньої його частини, хоча саме на ній скоплюється чимало бруду та пилюки. Окрім того, часто верх холодильника стає звалищем для випадкових предметів, яке також варто очищати.

Не оминайте увагою й підлогу під холодильником. принаймні раз на кілька місяців відсувайте його в сторону та мийте підлогу, і ви будете здивовані, наскільки брудною вона може бути.

Ще одна річ, яку вам точно варто почистити – ущільнювачі дверей. Ця гума, прикріплена до дверцят холодильника, збирає чимало крихт, бруду та рідини. Спробуйте протерти їх, використовуючи гарячу воду з мильним розчином.