Як часто потрібно мити туалет: відповідь вас здивує

Навіть якщо ви регулярно прибираєте свою квартиру, ви, скоріш за все, миєте унітаз недостатньо часто, адже саме там збирається величезна кількість шкідливих бактерій та мікробів.

Якщо ви не можете пригадати, коли ви востаннє мили туалет, поспішіть це зробити. Порядок в туалетній кімнаті та ванні не тільки сприяє покращенню гігієни, але й принесе це низку переваг для здоров'я.

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Як часто потрібно мити туалет

Ви могли й не підозрювати, проте чистота в туалеті важлива не тільки через накопичення бактерій, але й через людську психологію. Проведення часу в брудному, неохайному приміщенні може спричинити стрес та напругу.

Кожного разу, коли ви спускаєте воду в туалеті, частинки вилітають у повітря та розносяться по кімнаті. Якщо ванною кімнатою знехтували, це може призвести до накопичення шкідливих бактерій, плісняви ​​та цвілі, які можуть викликати подразнення шкіри, очей і горла,

– поділилася експертка Анна Андерс.

За її словами, ретельне прибирання потрібно приблизно раз на тиждень, проте частота також залежить від кількості людей, які користуються вбиральнею. Якщо ви ділите квартиру з партнером чи сусідами, які постійно забувають змивати воду, вам потрібно буде прибирати частіше.

Втім, не варто забувати і про те, що легке прибирання потрібно проводити і протягом тижня. Хоча б один раз на день протирайте туалет антибактеріальною серветкою, щоб видалити мікроби з сидіння.

Не завадить це робити і в тому випадку, якщо ваш сусід або й ви самі захворіли. Тоді сидіння унітаза варто протирати після кожного використання. Ця звичка не тільки захистить вас від хвороби, але й допоможе запобігти накопиченню бруду.



На сидінні унітаза накопичуються бактерії / Фото Pexels

І хоча чищення туалету може здатися непростим завданням, це не буде проблемою, щойно ви навчитеся робити це правильно. Спершу варто налити в унітаз гарячу воду для швидкого попереднього очищення, потім залити туди засіб для чищення унітазу, або ж оцет з харчовою содою.

Мийний засіб має охопити усю поверхню унітаза аж до краю сидіння, і після цього його потрібно залишити його приблизно на годину. Не забудьте очистити і зовнішню частину унітаза – сидіння, бачок та плитку на підлозі навколо.

Після того, як ви почекаєте годину, поки ваш засіб для чищення почне діяти, настав час почати процес чищення. Візьміть туалетну щітку та попрацюйте зсередини чаші, витрачаючи додатковий час на плями, що залишилися,

– розповіла Андрес.

Наприкінці прибирання потрібно ще раз залити всередину унітаза теплу воду та змити її.