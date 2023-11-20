Як часто потрібно прати пальта та куртки: несподівана відповідь

Наближаються холоди, а це значить, що настав час діставати теплі куртки та пальта. Не завжди після сезону вони виглядають брудними, та чи це означає насправді, що вам не потрібно їх прати?

Прання верхнього одягу – це складна, довга справа, про яку чимало людей забувають, адже не завжди одяг виглядає брудним, навіть якщо його носити щодня. Про те, як часто насправді потрібно прати пальта та куртки і як правильно це робити, розповіла експертка з домогосподарства Мері Марлоу Леверетт.

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Як часто потрібно прати верхній одяг

Звісно, немає однозначної частоти прання пальт, адже це залежить від багатьох факторів: кольору вашого одягу, того, як часто ви його носите та його матеріалу. Та якщо ви вдягаєте вашу куртку щодня, Мері Марлоу Леверетт радить прати її щонайменше двічі на сезон. Можливо, це доведеться робити навіть частіше, якщо верхній одяг має маркий колір та на ньому залишаються плями.

Чимало інформації про те, як часто потрібно прати ваш одяг та як саме це робити ви можете отримати з етикетки пальта чи куртки. Зважайте також на те, як саме потрібно доглядати за вашим типом верхнього одягу – деякий можна прати за допомогою порошку, натомість інший потрібно чистити щіткою.



Верхній одяг варто прати двічі на сезон / Фото Pexels

Як чистити вовняні пальта

Вовна – це натуральне волокно, яке прядуть з шерсті кіз або овець, і майже всі вовняні пальта рекомендують здавати у хімчистку. Річ у тому, що під час чищення потрібно дотримуватися спеціальних правил, щоб пальто тримало форму, до того ж внутрішні частини тканини не можна прати, адже вони можуть розчинитися чи деформуватися у воді.

Тож для того, щоб отримати найкращі результати, варто звернутися за професійною допомогою. Та якщо вашому пальту потрібно точкове чищення або ж ви хочете його освіжити, це цілком можна зробити вдома.

Для цього вам знадобиться набір для домашньої хімчистки. Окрім того, деякі пальта все ж можна прати, якщо виставити режим делікатного прання вовни, низьку температуру та невелику кількість обертів.

Як почистити пухові куртки та пальта

Пух – це м'який ізолюючий шар, і він легкий та надзвичайно теплий, тож його часто використовують у пальтах. Секрет того, щоб ваш пуховик протягом тривалого часу зберігав привабливий вигляд – тримати пух чистим, сухим та пухнастим. Тож якщо ви виперете куртку неправильно, пух може зібратися та ваше пальто втратить привабливий вигляд.

Перед тим, як приступати до чищення, перегляньте етикетку з догляду та переконайтеся, що зовнішню тканину можна прати. І для успішного прання пуховика вам потрібно використати спеціально розроблений для пуху мийний засіб. Не забудьте, що потрібно використовувати прохолодну чи теплу воду, але в жодному випадку не гарячу.