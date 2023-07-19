Як часто потрібно змінювати зубну щітку: відповідь вас здивує

Зазвичай люди викидають зіпсовану їжу чи порваний одяг, проте далеко не завжди застосовують ці правила до засобів особистої гігієни. Скоріш за все, ви змінювали зубну щітку надто давно.

Деякі люди користуються своєю зубною щіткою роками, проте це може призвести до розвитку бактерій не тільки на самій щітці, але й у ротовій порожнині. Ви й не уявляєте, до яких проблем зі здоров'ям може призвести брудний предмет гігієни.

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Як часто треба міняти зубну щітку

Стоматологи переконані, що щітки потрібно змінювати кожні три місяці – саме за цей час щетина руйнується і стає набагато менш ефективною у чищенні зубів. Пам'ятати потрібно і про мікробів, які з часом накопичуються на щітці.

Ви могли й не підозрювати, але зубну щітку необхідно змінювати після кожної застуди, оскільки кожного разу, коли ви чистите зуби після цього, ви ризикуєте заразитися знову.



Зубна щітка може містити чимало бактерій / Фото Pexels​

На щетині зубної щітки можуть розвиватися не тільки бактерії, але й грибки. Саме тому після кожного чищення щітку потрібно добре вимити і просушити. Зберігати цей предмет гігієни варто у вертикальному положенні та намагатися тримати якомога далі від чужих зубних щіток.

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Під час подорожей головку зубної щітки намагайтеся закривати головку зубної щітки, щоб вона не забруднилася. Тож якщо ви не можете пригадати, коли ж востаннє змінювали щітку, цілком ймовірно, це потрібно зробити вже зараз.

Що ж робити після того, як ви викинули свою щітку? Для того, щоб зробити чищення зубів ще більш ефективним, подумайте про перехід на електричну модель. Та якщо цей варіант для вас не підходить, ви можете обрати і звичайну щітку, проте переконайтеся, що вона має м'яку щетину, адже жорстка може пошкодити емаль.

Та якщо ви маєте проблеми із зубами, зверніться до стоматолога, щоб він підібрав для вас конкретні рекомендації щодо ваших унікальних потреб.