Скільки разів на день треба приймати душ: неочікувана відповідь

У дорослому житті ми самі приймаємо рішення скільки разів на день приймати душ, адже це все залежить від нашого рівня життя, втім фахівці все ж таки дають рекомендацію, якої варто прислухатися.

Здавалося б, вмивати зранку лице, чистити зуби та приймати душ – базові речі, про які знає кожна людина, втім дехто може пропускати прийом душу і зранку, і ввечері.

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Звісно, універсальної відповіді на питання як часто приймати душ немає, втім у дерматологів є чимало порад, які допоможуть вам зрозуміти, як часто це треба робити та що буде, якщо ви перестараєтеся з прийомом душу або ж навпаки – будете недостатньо його приймати.

Як часто вам справді потрібно приймати душ

Доктор медичних наук, професор клінічної дерматології в університеті Північної Кароліни Бет Гольдштейн зазначає, що прийом душу залежить від вашого способу життя. Деяким людям достатньо приймати душ кілька разів на тиждень, а іншим краще митися щодня.

Рівень активності

Якщо ви активно займаєтеся спортом, то варто одразу після занять приймати душ. Якщо ви займаєтеся плаванням, то після нього треба обов’язково приймати душ, адже хлор, що міститься в басейні може подразнювати шкіру. Якщо ви ведете сидячий спосіб життя, то душ можна приймати через день.



Як часто треба приймати душ / Фото Pexels

Зайнятість на роботі

Якщо ви регулярно піддаєтеся впливу бруду або хімікатів на роботі, то душ треба приймати кожного дня.

Ваш тип шкіри

Суха або дуже чутлива шкіра може піддаватися подразненню, якщо ви часто приймаєте душ, особливо від гарячої води, тому важливо не перестаратися з прийманням душу.

Що буде, якщо недостатньо приймати душ

Недостатньо часте миття тіла може призвести до неприємного запаху. Чим рідше ви приймаєте душ, тим більша ймовірність того, що бактерії та бруд, що накопичуються на вашому тілі, викликатимуть неприємний запах.

Дріжджові та деякі грибкові інфекції можуть розвиватися під грудьми, на животі або в паху,

– зазначила дерматологиня Бет Гольдштейн.

Що буде, якщо зачасто приймати душ

Прийняття душу кілька разів на день може підвищити ризик сухості та зуд шкіри. За даними Harvard Health Publishing, шкіра може почати тріскатися, а це полегшить проникнення бактерій через шкіру та може викликати інфекції.

Використання занадто багато гелю для душу може порушити нормальний баланс корисних бактерій, які живуть на поверхні шкіри.