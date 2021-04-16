Як доглядати за волоссям під час тренувань

Мрієте позбутися від жирного волосся після тренування, запобігти його ламкості та випадінню? Тоді вам стануть в пригоді ці поради.

Тут ви не побачите вказівок мити волосся після кожного заняття. По-перше, цей варіант займає багато часу, а сучасний ритм життя вимагає розумного підходу до кожного процесу. По-друге, експерти впевнені, що часте миття голови може призводити до сухості шкіри. Звісно, це теж не наш варіант.

До теми Що їсти, щоб не випадало волосся: поради нутриціологині

Перш за все необхідно визначити вид фізичної активності. Якщо ви збираєтеся бігати на біговій доріжці або крутити педалі, то волосся краще тримати якомога далі від обличчя, щоб воно не заважало виконувати вправи. Для цього можна вибирати найрізноманітніші аксесуари: від спортивних пов'язок на волосся до звичайних резинок.

Зав'яжіть волосся

Немає нічого практичнішого за гульку чи кінський хвіст. Якщо ж у вас немає проблем з тим, щоб швидко зібрати волосся в акуратний колосок, ви можете скористатися саме цією зачіскою. Якщо волосся довге та густе – розділіть його на дві сторони та зберіть у французькі коси.

Застосовуйте парфумовані спреї

Свіжість волосся – це те, чого особливо бракує після інтенсивних тренувань в людному фітнес-залі. На щастя, косметологія не стоїть на місці та пропонує безліч засобів, які допоможуть відновити приємний запах навіть без миття голови.

Виготовлені на основі аромаолій натурального походження, парфумовані спреї підживить ваше волосся та надасть додаткове відчуття свіжості.

Відмовтеся від еластичних резинок для волосся

Тугі еластичні резинки ламають волосся, що призводить до посічення кінчиків та його випадіння. Крім цього експерименти з тугими зачісками негативно відбиваються на кровообігу в області фолікул, а значить волосся не отримує достатньої кількості поживних речовин.

Якщо ваша голова часто контактує з матами, туга зачіска теж виявиться не найпрактичнішим рішенням. Під час руху голови, волосся тертиметься об поверхню, що призведе до ламкості. Щоб убезпечити себе від подібних ексцесів, вибирайте широкі гумки, які пом'якшать тертя.