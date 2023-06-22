Ви неправильно користувались дезодорантом: дерматологиня шокувала

Літня погода провокує підвищене потовиділення. Зазвичай люди намагаються вберегти себе від неприємних запахів дезодорантами.

Дерматологиня Шарі Ліпнер розповіла про цікаве правило використання дезодоранту. Це сприятиме його максимально ефективній дії.

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Як правильно користуватися дезодорантом

Якщо ви звикли користуватись цим засобом захисту лише вранці, то ви помилялись. Річ у тім, що це варто робити і перед сном. Вночі ми пітніємо менше, що дозволяє антиперспіранту краще й тісніше взаємодіяти з потовими залозами. Це, своєю чергою, зменшує потовиділення.

Важливо також пам'ятати, що краще брати антиперспірант, а не традиційний дезодорант. Саме перший запобігає потовиділенню й запаху. Другий же просто блокує неприємні аромати.

Якщо нанести антиперспірант звечора, то він матиме більше часу, щоб закріпити корки і запобігти потовиділенню. Окрім цього, це дозволить не наносити засіб вранці, адже він пригнічує потовиділення терміном до доби. Ризиків для здоров'я дезодоранти не несуть.

Варто зауважити, що підвищене потовиділення може бути з різних причин – фізичне навантаження, пропасниця, нервозність, спекотна погода. Якщо ви пітнієте дуже часто, треба звернутись до дерматолога, який допоможе подолати цю проблему.