5 звуків, які допоможуть вам швидше заснути

Безсоння – це серйозна проблема, з якою зіштовхувалися чимало людей. Воно може призвести до погіршення настрою, продуктивності, а також до серйозних проблем зі здоров'ям.

Якщо кожного вечора вам потрібно витратити справді багато часу на те, щоб заснути, подумайте над тим, щоб трохи допомогти собі, ввімкнувши фоновий шум, який точно допоможе вам краще відпочити.

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Тиша

Так, іноді відсутність будь-яких звуків може допомогти вам заснути. Можливо, проблема полягає у тому, що в вашій спальні надто багато сторонніх шумів – крики сусідів, звуки машин за вікном чи звук пральної машинки.

Дослідження показали, що тривалий вплив шумового забруднення може спричинити підвищення кров'яного тиску та навіть призвести до летальних серцевих нападів. Для того, щоб відновитися після дня, нашим вухам потрібно бодай кілька годин тиші.

Якщо ви використовуватимете вушні затички, це може покращити якість вашого сну.

Білий шум

Білий шум – це безперервний неструктурований шум, що містить усі частоти однакового спектра, які може почути людське вухо. Інакше білий шум ще називають широкосмуговим шумом, оскільки він охоплює усі діапазони звуку.

Білий шум можна почути від ввімкненого вентилятора, кондиціонера чи очищувача повітря. Втім, записи білого шуму досить легко знайти в інтернеті, і він точно допоможе відволіктися від зайвих звуків та думок.



Білий шум допомагає краще спати / Фото Pexels

Та якщо ви вмикатимете його перед сном, встановіть низьку гучність та таймер, щоб він вимкнувся після того, як ви заснете.

Рожевий шум

Рожевий шум досить сильно нагадує білий, проте має нижчу частоту. Він звучить глибше, і для багатьох людей цей шум здається більш спокійним.

Рожевий шум можна почути від прибою океану, безперервного дощу, звуків водоспаду чи шелесту листя. Дослідники з'ясували, що прослуховування рожевого шуму може зменшити складність мозкових хвиль та допомагає поринути у більш стабільний сон з меншою кількістю пробуджень.

Та для сну краще підійдуть спеціально створені рожеві шуми, а не природні, адже вони не міститимуть пауз та спадів у гучності та допоможуть ефективніше замаскувати зовнішні звуки.

Звуки природи

Залежно від частот, звуки природи можуть складатися з білого, коричневого чи рожевого шумів. Ви можете заснути під звук крапель дощу, стрекотання цвіркунів чи звуковий пейзаж лісу.

Звуки природи сприяють розслабленню тіла, тож вони допоможуть вам швидше поринути у глибокий сон. Найкраще для сну підійдуть звуки вогню, океанських хвиль, водоспаду та дощу з громом.

Музика

Так, здавалося б, музика мала би відволікати вас від сну, проте наука показала, що ваші улюблені спокійні мелодії можуть розслабити вас та допомогти краще відпочити. Існують навіть докази того, що прослуховування музики допомагало людям, які страждають від безсоння.

Та під час вибору музики зверніть увагу на спокійні, повільні мелодії. Улюблені пісні допоможуть вам впоратися з тривогою та покращити ефективність сну.