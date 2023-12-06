Обирати ідеальні подарунки для друзів та родини – це весело, так само, як і дивитися, як вони зривають подарунковий папір та бачать, що в коробці – саме те, що вони хотіли увесь рік. Та перш ніж загортати подарунок у папір та стрічку, переконайтеся, що робите усе правильно.

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Як правильно загортати подарунки

Для того, щоб якісно загорнути подарунок, вам перш за все потрібно підготувати усі потрібні матеріали. Отож, вам знадобляться:

подарунковий папір;

двосторонній скотч;

стрічка;

гострі ножиці.

Перш за все покладіть коробку з подарунком поверх розгорнутого подарункового паперу. залишивши папір ще прикріпленим до рулону. Переконайтеся, що коробку ви поклали лицьовою стороною донизу. Після цього використайте ножиці для того, щоб розрізати папір уздовж однієї сторони так, щоб утворився досить широкий аркуш, щоб покрити обидві сторони подарунка.

Після цього вам потрібно обережно скласти папір. Починайте з того ж боку, що й лежить більша частина пеперу і затягніть його досить туго, щоб упаковка не зісковзувала з коробки та трималася на ній достатньо туго.

Підгорніть другу частину паперу та піднесіть його до вже загорнутого кінця, і відріжте зайвий папір від рулону, залишивши тільки кілька сантиметрів на приклеювання. Підігніть цей папір та заклейте за допомогою двостороннього скотчу, щоб ззовні не було видно "швів".

Інструкція з загортання подарунків / YouTube-канал HGTV Handmade

З обох кінців коробки у вас мають утворитися клапани так, як це показано на відео. Намагайтеся вчасно відрізати увесь зайвий папір, щоб упакування виглядало охайно.

В самому кінці ви можете помістити на упаковку стрічку. Для цього покладіть вже загорнуту коробку лицьовою стороною вниз на розкладену стрічку (важливо, щоб стрічка була принаймні в 5 разів довшою за коробку). Переплетіть кінці стрічки та зав'яжіть їх у красивий пишний бант.