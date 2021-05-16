Болить голова чи живіт: як ліки знають, що потрібно лікувати

Кожен медичний препарат має своє конкретне призначення і діє там, де це необхідно. А чи замислювались ви, як ліки знають, що саме вас болить?

Після того, як ви їх проковтнете, пігулки або рідини подорожують по кишківнику, де розщеплюються і всмоктуються в кров. Спеціальна "магістраль", яка називається ворітною печінковою веною, приносить вміст з тонкої кишки до печінки через кров.

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У печінці ліки знову розщеплюються на компоненти препарату і викидаються назад у кров. Після цього вони надходять скрізь, однак діють лише точково.

Ліки зв’язуються рецептором-мішенню

Ліки – це хімічні речовини, які сконструйовані таким чином, щоб прикріплюватися лише до певних молекул білка в організмі, відомих як рецептори. Існує багато різних типів рецепторів на поверхні клітини або навіть всередині неї. Кожен з них має чітку форму, які можна порівняти із замком, до якого підійде лише один унікальний ключ. У цьому випадку ліки є ключем. Подорожуючи по всьому тілу, вони зв’язуються із замком-рецептором, який їм підходить.

Наприклад, ібупрофен, що є діючою речовиною знеболювальних препаратів, закріплюється на будь-яких рецепторах болю, з якими він стикається під час протікання. Тільки після зв’язування з ціллю ібупрофен може виконувати свою роботу. Він потрапляє в клітину і запускає хімічні реакції, які в кінцевому підсумку дають бажаний ефект, тобто блокують больовий сигнал від нервів.

У випадку з бета-адреноблокаторами, що застосовуються для контролю високого кров’яного тиску, то вони закріплюються на бета-рецепторах, які розташовані в клітинах серця, судин та легенів. Препарати блокують зв’язування адреналіну з тими самими рецепторами і запобігають підвищенню артеріального тиску.



Ліки іноді можуть не діяти / Фото unsplash

Однак ця природна система зв’язування не є надійною. Іноді препарати можуть зв'язуватися з іншими нецільовими рецепторами, особливо, якщо вони мають подібну форму. Це коли ви здалеку махаєте комусь, думаючи, що це ваш друг, але лише зблизька з’ясовуєте, що це зовсім інша людина.

У цьому випадку ліки не будуть діяти, а запустять ланцюгову реакцію, що призведе до небажаних побічних ефектів.

Що відбувається у разі побічних ефектів