Обрати хліб у крамниці може бути зовсім непростим завданням, проте кілька порад від експертів точно вам допоможуть. Переконайтеся, що ви обираєте продукти, корисні для здоров'я.

Звісно, хліб – це досить важлива складова раціону, проте він буде корисним тільки у випадку, якщо ви оберете його відповідально. Для цього вам варто звернути увагу на упаковку, інгредієнти та зовнішній вигляд буханки. А на що саме потрібно дивитися, розповіла дієтологиня Кейтлін Карр.

Цікаво У якому віці дітям можна давати йогурт: важливі поради, які треба знати

Короткий список інгредієнтів

Ви можете бути здивовані, проте найздоровіші сорти хліба зазвичай готують з дуже невеликої кількості інгредієнтів, тож зверніть увагу на їхній перелік на упаковці. Якщо хліб не дуже поживний, в ньому точно є чимало добавок та консервантів, що допомагають зберігати його довше.

Тож переконайтеся, що перелік продуктів, з якого зроблений хліб, впізнаваний для вас.

Містить мало доданого цукру

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel . Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Цукор – це ще одна поширена добавка, яку чимало людей не очікують побачити у хлібі. Втім, вам точно варто її остерігатися, адже надмірне вживання цукру у таких продуктах може призвести до несподіваного набору ваги.

Чимало виробників хліба додають цукор до продуктів через патоку, тростинний цукор, мед та сиропи. Це не тільки додає йому смаку, але й дозволяє швидше активувати сухі дріжджі та прискорити виробництво.



У хлібі може бути чимало цукру / Фото Pexels​

В ідеалі ваш хліб має містити 5 грамів цукру на скибку або менше – тож намагайтеся знайти такий, в якому буде якомога менше цієї добавки.

Містить горіхи та насіння

Додавання до хліба насіння чи горіхів може й справді підвищити поживну цінність цілозернового хліба. І насіння, і горіхи є чудовим джерелом ненасичених жирів, білка, вітамінів та рослинних сполук, і всі вони є корисними для серця.

Окрім того, поживні речовини, що містяться у цих продуктах, можуть покращити роботу вашого кишківника, метаболізму, мозку, шкіри та навіть імунітету. Тож корисне поєднання жирів, білків та вуглеводів, що можна знайти у горіхах та насінні, точно зробить хліб здоровішим.