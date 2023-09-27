Очистити метал від іржі нескладно: ось як це зробити

Іржа на трубах та побутовій техніці може серйозно зіпсувати зовнішній вигляд вашого житла. Та, на щастя, позбутися її не так складно, як ви могли би подумати. Кілька домашніх секретів – і коричневий бруд не повернеться ніколи.

Іржа, яка з'являється восени особливо часто, не подобається нікому. Та це не значить, що вам доведеться викидати улюблені меблі, якщо вона на них з'явилася. Як позбутися від іржі, розповіла експертка з відновлення житлових об'єктів Холлі Мур.

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Як відчистити іржу

До утворення іржі призводить окиснення металу, і в результаті утворення оксиду заліза з'являється іржа. Здебільшого це відбувається після того, як метал піддається впливу вологи.

І ви могли й не підозрювати про те, та ця неприємна хімічна реакція може вразити всі види металів – навіть ті, що приховані у побутових приладах та техніці.

Втім, незалежно від причини, через яку утворилася іржа, існує кілька ефективних методів її знищення. Перший спосіб, який ви можете спробувати – очищення іржі за допомогою харчової соди. Це дуже зручно, адже вона точно вже є у вас вдома.



Сода може відчистити іржу / Фото Pexels​

Для того, щоб приступити до чищення, зробіть пасту з соди: у миску чи контейнер насипте соди, а потім долийте кілька столових ложок води та перемішуйте, поки не утвориться паста. Стару зубну щітку чи сталеву вату змочіть цією пастою, а потім нанесіть на іржаву ділянку.

Залиште на годину, щоб суміш проникла в іржаву ділянку,

– рекомендує Холлі Мур.

Після цього почистьте це місце чистою щіткою з м'якою щетиною, щоб видалити залишки пасти, промийте річ водою та висушіть м'якою тканиною з мікрофібри.