Ця "невинна" звичка викликає безсоння

Проблеми зі сном можуть з'явитися через безліч причин: стрес, некомфортні умови та депресію. Проте, можливо, вам варто шукати корінь проблеми у тому, що ви їсте.

Харчування впливає на безліч аспектів нашого життя, і сон – один з них. У нещодавньому дослідженні шведські науковці виявили, що перекуси та надмірна кількість цукру можуть спричинити безсоння.

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Ваша дієта впливає на якість сну

Вчені виявили, що на здатність людей досягати глибокої фази сну впливають перекуси, які ми робимо протягом дня. Саме під час глибокого сну людина відпочиває, а через кілька пакетів чипсів та батончики ви можете крутитися всю ніч без сну та прокинутися вже втомленими.

Як погане харчування, так і поганий сон підвищують ризик кількох захворювань. Оскільки те, що ми їмо, дуже важливо для нашого здоров'я, ми подумали, що було б цікаво дослідити, чи вплив різних дієт на здоров'я може впливати на зміни в нашому сні,

– розповів лікар Джонатан Седернайс.

Зокрема, науковці з'ясували, що на якість сну впливає перш за все вміст цукру в дієті. Тож якщо ви довго не можете заснути, спробуйте відмовитися від солодощів протягом для, і результат вас здивує. Також виявилося, що гірше сплять люди, які їдять нерегулярно, натомість ті, хто мають чіткий графік харчування, швидше поринають у глибокий сон.

Наразі автори дослідження ще не знають, як довго може тривати ефект від шкідливої дієти.



Перекуси можуть призвести до погіршення сну / Фото Pexels​

Для того, щоб покращити якість вашого сну, спробуйте відмовитися від прийомів їжі безпосередньо перед відпочинком. Численні дослідження довели, що вечеря перед сном значно сповільнює вироблення мелатоніну, завдяки якому ми й спимо. Окрім того, пізні прийоми їжі провокують підвищення рівня цукру в крові.

Та якщо голод не дає вам заснути, дієтологи не радять їсти перед сном гостре і солоне, адже ці продукти провокують апетит та безсоння. Натомість краще перекусити кефіром, нежирним твердим сиром чи горіхами.