Як перестати кусати губи: 5 перевірених способів

Наше життя переповнене стресовими моментами й кожен знаходить свої методи знизити напруження. Деякі з них здаються абсолютно безневинними, але навіть за ними приховані серйозніші проблеми, які вимагають особливого підходу.

Звичка кусати губи та щоки породжена надмірним стресом або тривогою. Люди, які заспокоюються таким чином, не зупиняються навіть тоді, коли відчувають біль чи спостерігають кровоточивість. SkinPick відносить цю звичку до компульсивних розладів, пов'язаних зі шкірою.

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Міжнародна OCD Foundation припускає, що люди, які здирають шкіру на губах та щоках, частіше страждають від компульсивно-обсесивних розладів. Якщо ви відноситеся до тих, хто не може позбутися від неприємної звички й це завдає вам дискомфорт, спробуйте один із запропонованих варіантів лікування.



Як перестати кусати губи / Фото Pexels

Hello Giggles поговорив з людьми, які змогли позбавитися або зменшити частоту епізодів, пов'язаних з кусанням губ та щік. Ось їхні способи боротьби.

​1. Замість цього я п'ю воду

42-річна Ешлі розповідає, що в неї були численні цикли роздирання губ. Зазвичай все починалося з нестачі води. Відсутність гідратації призводить до потрісканих губ, що може запустити черговий цикл їх пошкодження. Ешлі спробувала привчити себе пити воду в ті моменти, коли вона помічала, що знову прагне запустити деструктивну звичку.

Ця тактика допомагає навіть в максимально стресові дні, – розповідає жінка.

2. Я медитую, щоб зняти стрес

27-річна Діана каже, що медитація допомогла їй повністю позбутися звички кусати губи та щоки. Оскільки ці розлади й справді часто пов'язані з психічним здоров'ям, підтримання низького рівня стресу може усунути необхідність роздирати губи.

3. Я використовую скраб для губ

33-річна Мелоді розповідає, що її звичка – це реакція на стрес.

Я кусала губи з дитинства! У мене на верхній губі досі є шрам, – зізнається вона.

Однак застосування скрабу та мазі з вітамінами A та D допомогли зменшити частотність неприємних епізодів.

4. Я надмірно зволожую губи



Як перестати роздирати губи та щоки / Фото Pexels

23-річна Кейлін виявила, що щоденне зволоження губ допомогло зменшити їх сухість й зменшило лущення шкіри, це й запобігає подальшому роздиранню.

5. Я жую жувальну гумку

Коли 27-річна Карла виявила, що потріскані губи привносять в її життя дискомфорт, вона вирішила знайти на що можна перемкнути свою увагу. Рішенням стала жувальна гумка.

Карла вважає, що це універсальний й доступний спосіб боротьби з поганою звичкою, який можна використовувати в будь-яких обставинах.