5 порад для здорової шкіри взимку: їх варто дотримуватися

Холодне сухе повітря може принести чимало проблем зі шкірою: свербіж, почервоніння та подразнення. І для того, щоб впоратися з цією проблемою, вам варто дослухатися до кількох порад від експертів.

Коли настає зима, ваші звичні процедури з догляду за шкірою доводиться трохи коригувати, адже холод та сухість завдають чималої шкоди. Навіть перебування у теплій домівці може бути не надто корисним для вашої шкіри. Докторка медичних наук Жаклін Досал поділилася найкращими порадами з догляду за шкірою у холодну пору року.

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Підтримуйте прохолоду вдома

Через холод на вулиці у вас може виникнути спокуса підняти температуру вдома, проте це буде не найкращим рішенням для вашої шкіри. Центральне опалення може зробити ваше лице навіть більш сухим, ніж перебування на холоді.

В ідеалі підтримувати у оселі прохолодну, але комфортну температуру, щоб запобігти ще більшому висиханню шкіри.

Знизьте температуру душу

Одна з речей, що може приносити радість взимку – це довгий гарячий душ, проте і він може висушити вашу шкіру, тож краще робити його теплим, і не затримуватися під водою довше, ніж на 5 – 10 хвилин. Для того, щоб визначити, чи не надто гаряча вода, варто тільки подивитися на шкіру – якщо вона червоніє, тоді варто трохи опустити температуру.

Окрім того, варто уникати і надто гарячої води для миття рук. Особливо важливо дотримуватися цього правила, якщо через сухість ваші руки червоніють, лущаться та сверблять.



Приймати душ потрібно у теплій, а не гарячій воді / Фото Pexels

Вибирайте мийні засоби для тіла без запаху

Одна з причин, через які після купання ваша шкіра стає більш сухою – це використання непідходящого гелю для душу. Ви могли про це не знати, та різноманітні ароматизатори у них зазвичай містять більше підсушуючих інгредієнтів та барвників, які можуть негативно вплинути на стан шкіри.

Натомість у м'яких гелів без барвників та запахів можу бути більше зволожувальних речовин – гіалуронової кислоти, олій тощо.

Часто зволожуйте руки

Кожного разу перед вживанням їжі чи після повернення додому ви миєте руки, та чи не забуваєте після цього скористатися зволожувальним кремом? Взимку через сухість повітря це особливо важливо. Намагайтеся наносити крем для рук після кожного миття.

Окрім того, ви можете спробувати використовувати водонепроникні рукавички кожного разу, коли виконуєте роботу по дому: миєте посуд чи прибираєте.

Використовуйте протисонцевий крем

Вам може здатися, що протисонцевий крем з SPF потрібен тільки тоді, коли ви відпочиваєте на пляжі, проте це не так. У яскраві зимові дні сніг відбиває сонячні промені, а це збільшує опромінення ультрафіолетом.

Варто пам'ятати про те, що ультрафіолетове опромінення пов'язують із сонячними опіками, раком шкіри та її передчасним старінням – тобто появою зморшок.